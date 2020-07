À son arrivée à Bagdad, capitale irakienne, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et la délégation l’accompagnant se sont rendus, dimanche 19 juillet, sur le lieu où les Etats-Unis d’Amérique ont assassiné le 4 janvier 2020 et au mépris du droit international le plus haut commandant militaire iranien, le général du corps d’armée, Qassem Soleimani ainsi que le haut commandant des Hachd, Abu Mahdi al-Mohandes.

Une fois l’hommage rendu à la mémoire d’un haut commandant dont l’assassinat a largement servi les Etats Unis dans leurs efforts destinés à ressusciter Daech, le chef de la diplomatie iranienne a pris part à des entretiens d’abord privés ensuite publics avec son homologue irakien, Fouad Hussein, suivis d’une conférence de presse conjointe avec ce dernier.

« Notre région a besoin de la paix et de la stabilité. Pour l’Iran, un Irak fort, stable et sûr, qui entretiendrait des relations constructives avec ses voisins est une importance de premier plan. », a déclaré M. Zarif avant de revenir sur cette guerre commune Iran-Irak contre le terrorisme de Daech.

« Les relations Iran-Irak se sont à jamais consolidées grâce au sang de nos jeunes irakiens et iraniens, dans la lutte contre Daech, et ce genre de relation, de lien de sang ne se détruira à aucun prix ».

« Nous sommes très heureux que les relations entre les deux pays, fondées sur le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures, continuent à accroître et nous avons résisté ensemble contre Daech. Les jeunes iraniens et irakiens ont vaincu ensemble cet ennemi commun de l’humanité », a dit M. Zarif, sans manquer de préciser qu’il faudrait rester encore vigilant face à cette menace sécuritaire.

« Le potentiel économique des deux pays peut être au service du développement commun des deux peuples. Nous avons de très bonnes relations avec l’Irak, tant dans le domaine de l’énergie que dans le domaine du commerce, et nous allons continuer ces relations malgré la crise du coronavirus, et si Dieu le veut, les échanges commerciaux s’établiront à 20 milliards de dollars comme convenu entre les deux présidents lors de la visite de M. Rohani en Irak. Nous ne sommes pas loin d’y parvenir et nous prendrons certainement des mesures conjointes en ce sens », a-t-il en outre indiqué.

Le chef de la diplomatie iranienne a ensuite ajouté que « d’autres accords dans les domaines de la navigation, des frontières maritimes, de coopération ferroviaire et de tourisme ont été conclus lors de la visite du président Rohani en Irak ».

Dans une autre partie de ses propos, M. Zarif a insisté sur l’impératif que représente le dialogue et la coopération entre les deux parties sur des questions régionales et internationales.

« Notre région a besoin de la paix. Malheureusement, l’acte terroriste des États-Unis qui ont assassiné en plein territoire irakien le général Qassem Soleimani, le commandant Abou Mahdi al-Mohandes et leurs compagnons a créé un manque grave en termes de lutte contre le terrorisme. L’Iran et l’Irak, en tant que deux pays victimes du terrorisme, travailleront ensemble pour tirer au clair cette affaire », a-t-il ponctué.

Lors de sa visite en Irak, le ministre iranien des Affaires étrangères s’est entretenu avec le président Barham Saleh, le Premier ministre Mustafa al-Kazemi et le président du Parlement Mohammed al-Halbousi.

M.Zarif a également rencontré le chef du Conseil judiciaire suprême irakien Faiq Zidan, le chef de l’organisation des Hachd al-Chaabi Faleh al-Fayyadh et le chef du Mouvement national de la sagesse Sayed Amar Hakim.

Source: Avec PressTV