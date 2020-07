Le guide suprême de la révolution iranienne l’imam Ali Khamenei a rencontré ce mardi 21 juillet le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi à Téhéran, à l’occasion de sa première visite à l’étranger depuis sa prise de fonctions.

Il a assuré que les relations entre les deux pays étaient « fraternelles » grâce aux points communs historiques, religieux, culturels, dans les coutumes et les traditions.

« L’Iran ne s’ingère pas dans les affaires de l’Irak mais œuvre afin qu’il devienne indépendant, uni et solidaire », a-t-il souligné devant son hôte irakien, a rapporté la télévision libanaise d’informations al-Mayadeen Tv.

Et de poursuivre: « l’Iran s’oppose à tout ce qui pourrait affaiblir le gouvernement irakien. Ce sont les Etats-Unis qui sont l’ennemi dans tous les sens du terme et qui ne veulent pas d’un Irak puissant qui puisse disposer d’un gouvernement jouissant du soutien de la majorité ».

Selon l’imam Khamenei, les Américains cherchent toujours un gouvernement similaire au gouvernement du gouverneur Paul Bremer lors de la chute de Saddam Hussein

« L’Iran ne s’immisce pas dans les relations entre l’Irak et les USA mais il s’attend à ce que ses amis sachent qui est la source du mal », a-t-il fait remarquer. Assurant que son pays n’oubliera jamais l’affaire de l’assassinat des deux martyrs Qassem Soleimani et Abou mahdi al-Mohandes et adressera ses frappes aux Américains.

« Les Américains ont tué votre hôte sur votre sol et ils ont reconnu le crime en toute franchise ce n’est pas une question simple », a-t-il souligné, assurant que l’Iran attend la poursuite de la décision du gouvernement, du parlement et du peuple irakiens pour faire sortir les Américains.

Pour sa part, le Premier ministre irakien a assuré que le peuple irakien n’oubliera jamais l’aide que l’Iran lui a procurée.

« Le sang des Irakiens s’est mélangé à celui des Iraniens dans la guerre contre les takfiristes. Nous apprécions et remercions vos directives et vos conseils comme la clé pour résoudre les problèmes », a-t-il affirmé.