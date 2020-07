La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 633.711 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT.

Plus de 15.535.790 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 8.718.700 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de jeudi 23 juillet, 6.696 nouveaux décès et 285.396 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1.311 nouveaux morts, les États-Unis (1.225) et l’Inde (740).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 144.305 décès pour 4.038.864 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Au moins 1.233.269 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 84.082 morts pour 2.287.475 cas, le Royaume-Uni avec 45.554 morts (297.146 cas), le Mexique avec 41.908 morts (370.712 cas), et l’Italie avec 35.092 morts (245.338 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100.000 habitants.

Les autorités ont déploré ce vendredi la mort il y a quelques jours d’une fillette de trois ans est morte des suites du Covid-19, la plus jeune victime connue dans le pays.

Signalant que la moyenne est de trois décès par jour, Boudewijn Catry, la porte-parole des autorités sanitaires de ce pays, a rendu compte aussi de la mort d’une personne de 18 ans, reconnaissant que les décès chez les jeunes étaient « rares ».

Proportionnellement, la Belgique est suivie par le Royaume-Uni (67), l’Espagne (61), l’Italie (58), et la Suède (56).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83.750 cas (21 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 4.634 décès (0 nouveaux), et 78.873 guérisons.

L’Europe totalisait vendredi à 11H00 GMT 207.118 décès pour 3.026.149 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 176.862 décès (4.155.166 cas), les Etats-Unis et le Canada 153.209 décès (4.151.349 cas), l’Asie 55.123 décès (2.334.358 cas), le Moyen-Orient 24.528 décès (1.063.196 cas), l’Afrique 16.702 décès (790.344 cas), et l’Océanie 169 décès (15.228 cas).

Le Liban aussi a connu ces derniers jours une flambée des cas infectés avec un chiffre quotidien qui dépasse depuis une semaine le cap des 100 cas par jour.

Le jeudi 23 juillet, le ministère de la Santé avait fait état de 156 cas. Un record, depuis l’apparition de la pandémie le 21 février. Parmi eux, 132 personnes ont été infectées localement et 24 à l’étranger.

Le chiffre total est désormais autour des 3.260 . Dont 2 409 personnes ont été contaminées localement et 849 à l’étranger. Toujours selon les chiffres du ministère, 70 personnes seraient actuellement hospitalisées, dont 22 seraient dans un état grave. Et les décès ont atteint les 43 cas.

Sur les 3 260 cas, 1 619 personnes seraient guéries du coronavirus, et 1 641 personnes présentent actuellement les signes de la maladie.

Lors d’une interview avec une radio locale, le ministre de la Santé Hamad Hassan a précisé que le Liban se trouve dans la quatrième phase et le virus y est répandu essentiellement dans trois régions .

Sources: AFP; Libnanews; médias libanais

Source: Divers