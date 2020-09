L’armée libanaise et les services de renseignement des Forces de sécurité intérieure ont mené avec succés, ce Dimanche une vaste opération de sécurité conjointe contre un groupuscule armé terroriste lié à Daech, dans le nord du pays, sur la frontière libano-syrienne, tuant plusieurs de ses membre en blessant d’autres.

Une opération qui intervient suite à l’attaque par un groupe terroriste armé contre un poste de l’armée dans la localité d’ Arman – Minya, dans le nord du Liban, dans la nuit de Samedi, provoquant le martyr de deux soldats libanais.

Selon un communiqué de l’armée libanaise: »Deux soldats libanais ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche par des jihadistes devant un poste de l’armée, dans le caza de Minié au Liban-Nord, région où au moins neuf combattants islamistes ont été tués la veille dans des affrontements avec des agents des services de renseignement des Forces de sécurité intérieure (FSI) à Wadi Khaled ».

Dimanche, l’armée libanaise et les FSI ont mené une vaste opération à Wadi Khaled dans le gouvernorat d’Akkar au nord-est du pays autour du domicile du terroriste qui a perpétré l’attaque contre le poste de l’armée de la localité d’Arman – Minya, a rapporté notre correspondant à alManar.

Une opération au cours de laquelle 13 membres liés à Daech ont été tués et 15 autres arrêtés, dont cinq de la famille de Omar Bris, le terroriste tué par les forces de l’armée libanaise qui a attaqué son poste à Arman – Minya.

Le commandement de l’armée-Direction de l’Orientation a indiqué à ce titre dans un nouveau communiqué publié ce dimanche que « le terroriste tué par ses forces, Omar Bris, qui se déplaçait à bord d’un motocycle et tentait d’entrer dans le poste de l’armée dans la localitéd’ Arman – Minya,avait l’intention de se faire exploser, par une ceinture d’explosive, à l’intérieur du lieu ».

Selon le texte, « l’expert militaire a démantelé la ceinture explosive avant de la faire exploser ».

Selon les médias libanais , les heurts ont éclaté près du village de Wadi Khaled, dans le nord du pays, alors que les militaires libanais tentaient d’investir un bâtiment où se cachait un terroriste présumé.

Un groupe armé a alors attaqué les soldats libanais. Les terroristes, une quinzaine, ont opposé une forte résistance, utilisant des armes automatiques et des grenades. Les forces de sécurité ont riposté au lance-roquettes.

Les explosions étaient entendues dans une grande partie du nord du pays.

Les FSI et les forces de l’armée libanaises ont tué 9 terroristes qui se cachaient à l’intérieur de la maison de Wadi Khaled, tous portaient des ceintures explosives.

Au cours de l’affrontement, deux d’entre eux se sont également fait exploser pour ne pas être arrêtés.

Selon la chaine satellitaire alMayadeen, citant des sources de sécurité , les FSI et l’armée libanaise ont mené une opération préventive contre l’une des cellules de Khaled al-Talawi, affilié à Daech et qui prévoyait de mener des actes terroristes dans le nord du Liban.

Selon notre correspondant, « l’armée libanaise poursuit ses missions de surveillance et de reconnaissance autour du domicile du terroriste Omar Bris à Hanin Al-Minya , où ses unités ont installé des points de contrôle fixes aux entrées de la ville qui est complètement fermée. »

Il a ajouté que « les unités de l’armée poursuivent la perquisition des lieux de déplacement du terroriste tué Omar Bris, notamment les maisons de ses parents et proches ».

Réactions politiques condamnant l’attaque terroriste, solidarité avec l’armée libanaise

Le président de la République, Michel Aoun, a condamné dimanche l’attaque terroriste menée contre un poste de l’armée dans la localité de Aramane, au Liban nord à l’aube, saluant les deux martyrs qui sont tombés dans l’attentat.

Par ailleurs, le président Aoun a assuré le suivi des développements sécuritaires de Wadi Khaled, samedi, saluant l’exploit sécuritaire réalisé par les FSI face au groupuscule terroriste qui s’est infiltré dans la région via la frontière syrienne, arrivant à tuer ses membres et à poursuivre d’autres.

Pour sa part, le président du Parlement Nabih Berri a déclaré: « Une fois de plus, nous invitons le monde à lire la triste scène du Nord, car elle parle le langage des martyrs … le langage de l’armée et des forces de sécurité, quiconque ne comprend pas leur langue dans ces moments critiques, ne peut pas comprendre la langue de sa patrie. Miséricorde pour les martyrs, et mes plus chaleureuses condoléances à leurs familles, à l’institution militaire et à tous les Libanais et prompt rétablissement des blessés. «

Source: AlManar + Agences