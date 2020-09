Neuf mois après la détection du nouveau coronavirus en Chine, le monde a passé la barre hautement symbolique du millionième décès officiellement lié à la maladie, selon un comptage de l’AFP à partir de bilans officiels dimanche 27 septembre à 22h30 GMT.

Au total, au moins 33.018.877 cas ont été officiellement enregistrés sur les cinq continents, entraînant 1.000.009 décès. 22.640.048 personnes sont elles considérées comme guéries par les autorités sanitaires.

Les régions les plus touchées en nombre de décès sont l’Amérique latine et les Caraïbes (341.032 décès pour 9.190.683 cas), l’Europe (229.945 ; 5.273.943) et les Etats-Unis et le Canada (214.031 ; 7.258.663).

Le nombre de cas comme de décès est très probablement sous-estimé du fait de capacités de test limitées ou de politiques de recensement différentes selon les pays.

Au niveau des pays, les Etats-Unis sont en tête en nombre absolu de morts (204.724), suivis par le Brésil (141.741) et l’Inde (94.503). Rapporté à la population, parmi les pays les plus touchés, ce nombre de décès est le plus élevé au Pérou (975 par million d’habitants), suivi par la Belgique (861), la Bolivie (671) et l’Espagne (668).

Le passage du seuil du million de morts du Covid-19 intervient au moment où l’Europe, et dans une moins mesure le Moyen-Orient et les Etats-Unis, font face à une remontée des cas détectés (+20% en Europe en une semaine) qui laisse craindre l’arrivée d’une deuxième vague meurtrière de contaminations.

En Europe, le nombre de décès recensés en une semaine a progressé de 11% la semaine dernière (4.509 morts) par rapport à la précédente (4.056).

Source: Avec AFP