Un avion de reconnaissance américain P-8 Poseidon a volé près de l’espace aérien syrien, en tentant de s’approcher de la base aérienne de Hmeimim avant de changer de cap.

La raison des vols américains dans cette région de la Méditerranée orientale est inconnue, mais la publication russe Avia.pro a émis l’hypothèse que Washington testait les systèmes radars de la base aérienne de Hmeimim.

L’avion-espion américain P-8 Poseidon a effectué plusieurs de ces vols dans le passé ; cependant, à au moins deux reprises cette année, l’armée de l’air russe a déployé ses avions Su-35 depuis la base aérienne de Hmeimim pour intercepter les avions américains.

Ces incidents ont provoqué des frictions entre Moscou et Washington, car la marine américaine a critiqué l’interception russe et l’a qualifiée de « non professionnelle ».

Pendant un certain temps, les États-Unis ont interrompu les vols près de la base aérienne de Hmeimim, mais les ont repris plus tard l’été dernier.

Selon une autre dépêche, des drones russes ont guidé l’attaque de l’armée syrienne contre les positions des terroristes dans le sud d’Idlib, aux confins avec la province de Hama. Appuyées par des drones de reconnaissance russes, les forces de l’armée syrienne ont fortement frappé jeudi dernier les positions des terroristes dans la région de Jabal al-Zawiya et dans la plaine d’al-Ghab.

La Turquie a accepté de retirer ses forces du sud d’Idlib au profit de l’armée syrienne qui s’apprête à lancer une opération décisive dans le sud d’Idlib.

Les affrontements entre l’armée syrienne et les terroristes se sont intensifiés depuis quelques jours.

Si le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré qu’il n’y avait pas d’offensive prévue à Idlib, des sources à Damas ont indiqué le contraire.

Selon une source à Damas, le haut commandement de l’armée syrienne est en discussion sur une éventuelle offensive dans la région de Jabal al-Zawiya.

Si une offensive devait avoir lieu, elle pourrait imiter l’opération qui a eu lieu plus tôt cette année, lorsque l’armée syrienne a repris plusieurs zones dans le sud d’Idlib, y compris Maarat al-Noeman.

L’attaque de l’armée syrienne s’est essentiellement concentrée sur les positions des terroristes d’al-Bara’a et d’Afis.

