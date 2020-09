Abu Dhabi a interdit de voyage l’écrivaine émiratie Dhabiya Khamis pour avoir affiché haut et fort son refus de la normalisation entreprise par son pays avec l’entité sioniste.

Mme Khamis se trouvait à l’aéroport de Dubaï à partir duquel elle comptait se rendre au Caire lorsqu’elle a été avisée de cette décision.

La cause de cette interdiction n’ayant pas été explicitée, Mme Khamis a fait part que ceci serait a fortiori du a ses positions hostiles à la normalisation.

« Je crains pour ma liberté et ma vie des menaces et de l’arrestation », a-t-elle dit sur sa page Facebook.

Elle a aussi réclamé que sa voix puisse atteindre les organisations des droits de l’homme partout dans le monde et imputé aux autorités émiraties la responsabilité de tout ce qui pourrait lui arriver.

Voici-ci-dessous le texte littéral écrit sur sa page :

« Je suis l’écrivaine Dhabiya Khamis . On m’a interdit de voyager aujourd’hui, suite d’une décision décrétée par Abu Dhabi, sans en expliciter les causes, à l’aéroport de Dubaï, sur le vol d’un avion émirati se rendant vers le Caire, à la date du 26-9-2020, a fortiori en raison de mes positions affichées contre le sionisme et la normalisation. Je crains pour ma liberté et ma vie des menaces et de l’arrestation. Avis aux organisations des droits de l’homme ».

Son appel a collecté un important mouvement de solidarité sur les réseaux sociaux.

Au lendemain de l’annonce par le président américain Donald Trump de l’accord de normalisation entre cet émirat et Israël, Mme Khamis avait écrit sur sa page : « c’est un jour triste et atroce. Non à la normalisation entre Israël, les Emirats et les pays du Golfe. Israël est l’ennemi de toute la nation arabe ».

Doctorante en Sciences politiques, cette écrivaine et poétesse qui vit au Caire a été le superviseur des programmes culturels à la télévision Dubaï.

Sur sa page, elle a écrit : « Quel temps arabe stérile et poussiéreux. C’est le temps des méchants sans relâche ».

Le 15 septembre dernier, un accord de normalisation a été signé entre l’entité sioniste, les EAU et le Bahreïn, à la Maison Blanche, sous le parrainage de Donald Trump.

Il en a découlé un important mouvement de protestation au sein de la population bahreïnie qui a exprimé sa désapprobation via des manifestations et sur les réseaux sociaux. En revanche, la réaction de la population émiratie était plutôt timide.

Au contraire, des accords annexes de normalisation ont été conclus. Notamment entre l’Université de Mohamad Ben Zayed pour l’intelligence artificielle et l’Institut Weizman des Sciences.

