Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a démenti les prétentions du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur l’existence d’un dépôt d’armes près de l’Aéroport international de Beyrouth. « Netanyahu est un menteur… et nous allons le prouver au monde », a affirmé, ce mardi 29 septembre, Sayed Hassan Nasrallah, lors d’un discours retransmis par la chaine AlManar.

Le numéro un du Hezbollah a mis en garde contre les intentions américaines visant à revivifier les cellules de Daesh au Liban et dans la région.

Sur le plan local, Sayed Nasrallah a expliqué que le club des anciens Premiers ministres voulait imposer aux Libanais un gouvernement de fait accompli, les menaçant de sanctions et de blocus.

Le chef du Hezbollah a, dans ce contexte, accusé les Etats-Unis et l’Arabie saoudite d’avoir fait échouer l’initiative française pour sortir le Liban de sa crise.

« Nous saluons toujours l’initiative française (…) mais les intimidations ne doivent pas se poursuivre. Nous refusons que le président Emmanuel Macron se comporte comme le gouverneur du Liban », a souligné Sayed Nasrallah qui a appelé M.Macron à réviser son discours portant atteinte à la dignité nationale.

Voici les principaux points de son discours :

Tout d’abord, je voudrais présenter mes condoléances au peuple koweitien, son gouvernement, parlement et au prince héritier pour le décès de l’émir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah. Les Libanais n’oublieront pas le rôle du Koweït et de son émir dans la fin de la guerre civile au Liban, ni leur position à l’égard de l’agression israélienne contre le Liban en 2006 et leur contribution à la reconstruction du Liban, ni leur position ferme face aux pressions sur les pays du Golfe pour normaliser leurs relations avec l’ennemi sioniste. Je prie Dieu qui lui accorde sa miséricorde.

Des cellules takfiristes au nord du Liban

Deuxièmement, je veux aborder la situation sécuritaire au nord du Liban, et ce qui s’est passé dans la localité de Kaftoune et les affrontements des cellules terroristes avec l’armée libanaise et les forces de sécurité.

Nous saluons les efforts qui ont abouti à la découverte de ces cellules, et présentons nos condoléances aux familles des soldats de l’armée tombés en martyr.

La découverte de ces groupuscules armés de ceintures explosifs, des roquettes RBG et des obus de mortier, prouvent qu’ils préparaient une grande attaque.

J’avais mis en garde, il y a un mois, de l’intention américaine de réactiver les éléments de Daesh en Irak et dans notre région.

En fait, après l’assassinat du général Qassem Soleimani et d’Abou Mahdi Mohandess, et après la décision du parlement irakien appelant au retrait des forces américaines de l’Irak, les Etats Unis ont revivifié le groupuscule Daesh en Irak pour justifier leur présence.

Vu que le Liban fait partie de la région, j’appelle à la vigilance. L’enquête a révélé que les groupuscules tués ou arrêtés au nord appartiennent à Daesh. Quand les USA se sentent dans l’impasse, ils aient recours à de tels actes.

L’état d’alerte israélien au sud perdure

Troisièmement, j’ai un mot à dire à propos de la situation à la frontière sud. L’armée d’occupation est toujours en état d’alerte, attendant notre riposte (au martyr d’un combattant du Hezbollah par un raid israélien contre la Syrie). Ils n’osent pas bouger à la frontière. Il s’agit du plus long état d’alerte israélien depuis 1948.

Mensonge de Netanyahu

Un autre point concernant le dossier israélien. Dans son discours à l’Onu, Netanyahu a cherché à inciter le peuple libanais sur le Hezbollah, en évoquant un endroit pour stocker les missiles entre Beyrouth et la banlieue du Hezbollah, et près d’une station de gaz. Netanyahu est un menteur et nous allons le prouver.

Les relations médiatiques du Hezbollah devront inviter, après mon discours, les médias locaux et étrangers à entrer dans cette installation, pour que tout le monde découvre le mensonge de Netanyahu. Et s’ils veulent aller avant la fin de mon discours, ils le peuvent… Le Hezbollah ne stocke pas des missiles dans le port ou près d’une station de gaz.

Un gouvernement de fait accompli ou sanctions

Sur le plan politique local, Je voudrais expliquer à l’opinion publique libanaise ce qui s’est passé à propos lors des tractations gouvernementales. Après l’explosion du 4 aout et la démission du gouvernement, il y a eux deux réunions au Palais des pins avec le président français qui a proposé son initiative appelant à la formation rapide d’un gouvernement.

Les blocs parlementaires se sont convenus à nommer un candidat au poste de Premier ministre. Durant cette période, le club des 4 anciens Premiers ministres (Fouad Siniora, Nagib Mikati, Tammam Salam et Saad Hariri) se sont réunis et présenté une liste de trois candidats, dont Mostafa Adib. Pour faciliter la formation rapide du gouvernement, nous n’avons pas émis des conditions, et accepté la nomination de M.Adib.

Mais, après sa nomination, il semble qu’on a demandé à M.Adib de ne pas discuter avec les blocs parlementaires, ni même avec le chef de l’Etat, qui est un partenaire principal dans la formation du gouvernement. Les Français doivent savoir où ils ont commis une erreur, notamment en retirant au président de la république une de ses plus importantes prérogatives.

Celui qui négociait avec nous à propos de la formation du gouvernement n’était pas le Premier ministre désigné Mostafa Adib, mais le président Saad Hariri. Il nous a seulement informés du nombre de ministres du gouvernement (14 ministres), de la rotation des portefeuilles, de leur répartition et des noms des ministres qui seront désignés par le club des anciens PM et non pas par les blocs parlementaires élus par la majorité du peuple libanais.

Nous avons rejeté ce qui nous a été présenté car ceci constitue un danger pour le pays. Ils veulent imposer de nouvelles coutumes contraires à la Constitution et au principe de la démocratie réclamé par le président français.

Depuis 2005 jusqu’à nos jours, le Premier ministre et les blocs parlementaire s’accordaient sur les portefeuilles et le PM ne discutait pas du nom des ministrables. Ce sont les blocs parlementaires qui nommaient leurs représentants.

Mais lors des tractations, nous avons accepté que le PM refuse les noms indépendants choisis par les blocs parlementaires pour renforcer le poste du chef de gouvernement.

Après le délai de 15 jours, le club des anciens PM n’a pas discuté avec le chef d’Etat, n’a pas accepté que les blocs majoritaires au parlement nomment leurs représentants…

Ils veulent imposer de nouvelles coutumes violant la constitution en faveur des partis qui ne représentent pas une majorité au parlement. Ils mettaient en garde contre des conséquences désastreuses en cas d’entraves.

Nous avons demandé aux Français, si l’initiative du président Macron incluait les propositions du club des anciens PM, on nous a répondu: Non.

En fait, l’initiative française n’inclut pas le nombre de ministres, le principe de rotation et les parties qui doivent distribuer les portefeuilles et nommer les ministres.

Nous étions attachés à la nomination du ministre chiite au poste du ministère des Finances, vu que ce poste est relatif à la prise des décisions.

À un moment donné, il y a eu une tentative d’imposer un gouvernement de fait accompli.

Il nous était demandé, au cours du mois dernier, de livrer le pays au club des anciens PM, sans discuter. Ceux qui ont voulu imposer leur gouvernement et marquer des points politiques qu’ils n’ont pas pu gagner ces dernières années sont eux-mêmes qui ont fait échouer l’initiative.

M.Macron, si vous voulez savoir qui a fait échouer votre initiative, cherchez du côté des Américains, avec leur politique de sanctions, et du côté du discours du roi Salmane d’Arabie à l’Onu.

La manière dont l’approche du dossier gouvernemental s’est déroulée est inacceptable au Liban. C’est une perte de temps quel que soit son parrain ou son défenseur.

Nous avons toujours dit que la raison de notre présence au gouvernement était de protéger le dos de la résistance.

Nous devons faire partie du gouvernement pour protéger le dos de la résistance afin que le gouvernement du 5 mai 2008 ne se répète plus au Liban. A cette époque, ce gouvernement a pris une décision dangereuse, américano-israélo-saoudienne, pour qu’il y ait une confrontation entre la résistance et l’armée.

Nous ne pouvons pas être absents du futur gouvernement par crainte pour ce qui reste du Liban, économiquement, financièrement, et à tous les niveaux.

Nous ne pouvons pas approuver la formation d’un cabinet qui acceptera sans négocier les conditions du Fonds monétaire international (FMI) ou vendra les biens de l’Etat sous prétexte de rembourser la dette et le déficit.

Nous ne pouvons plus permettre à quiconque de former le gouvernement en raison de la délicatesse et de la sensibilité de la situation économique au Liban.

N’avons-nous pas le droit de craindre d’un gouvernement qui pourrait vendre les propriétés de l’État sous la pression financière et recourir à la privatisation et aux impôts pour combler le déficit?

A suivre

Source: AlManar