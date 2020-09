Le conflit pour le contrôle de la zone du Haut-Karabakh dure depuis la fin de la Première Guerre mondiale entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

En effet, depuis la désintégration de l’Empire russe en 1917 et l’arrivée des Soviétiques au pouvoir, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se querellent au sujet des frontières au niveau de trois régions, à savoir: le Nakhitchevan, le Zanguezour (actuellement la région arménienne de Syunik) et le Karabakh.

En 1921, le Comité des nationalités a attribué le Karabakh à la République soviétique d’Azerbaïdjan, suivi par la région autonome du Haut-Karabakh en 1923. À cette époque, le Haut-Karabakh était peuplé à 94% d’Arméniens orthodoxes.

L’Arménie a toujours refusé de reconnaître cette décision et a continué à en contester la légalité durant les décennies de gouvernement soviétique.

Après la désintégration de l’URSS, la région du Haut-Karabakh a unilatéralement proclamé son indépendance en 1991 avec le soutien de l’Arménie.

