Plusieurs députés du Parlement iranien ont signé une déclaration ce mercredi 30 septembre, réclamant l’expédition d’un convoi d’aide internationale aux civils yéménites sinistrés par la guerre qui leur a été imposée par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

Ils proposent d’accompagner à titre volontaire une flottille humanitaire au Yémen.

La déclaration des parlementaires iraniens souligne : « Le peuple yéménite sinistré par la guerre souffre de la pénurie de denrées alimentaires, de médicaments et de carburant. Les crimes commis par le régime saoudien et ses alliés ont coûté la vie à des dizaines de milliers de civils yéménites et menacent encore la vie des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants innocents. Nous appelons la communauté internationale et les nations musulmanes d’organiser une campagne globale pour aider les civils yéménites. »

Les signataires ont ajouté que conformément aux articles 3, 152 et 154 de la Constitution iranienne, ils étaient prêts à participer en personne à l’expédition d’aides humanitaires au peuple yéménite.

Des députés du Parlement ont demandé au Croissant-Rouge iranien d’organiser le plus tôt possible l’expédition de navires transportant de l’aide humanitaire aux civils yéménites en coordination avec des organisations internationales.

Plusieurs députés du Parlement se disent prêts à accompagner à titre volontaire une flottille humanitaire au Yémen. La déclaration demande enfin au ministère des Affaires étrangères de prendre des mesures nécessaires pour informer les organisations internationales dont l’ONU, les ambassades et les représentations diplomatiques à Téhéran de l’initiative du Parlement iranien.

Source: Press TV