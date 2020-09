« Indispensable », voici le terme par lequel le ministre russe des Affaires étrangères a qualifié les opérations militaires de la Russie en Syrie, soulignant que ces opérations avaient largement contribué dans l’éradication des terroristes et la protection du gouvernement dans ce pays.

Dans un article qu’il a rédigé pour la revue Krasnaya Zvezda, organe médiatique du ministère russe de la Défense, Sergueï Choïgou défend la présence militaire des troupes russes en Syrie : « À la question de savoir si la Russie a fait un bon choix en assumant cette lourde responsabilité, il faut répondre que la mission en Syrie était indispensable, voire la seule option que nous avions à ce moment-là ».

Et d’ajouter : « À un moment donné, nous avons appris que Daech représentait une menace directe non seulement pour toute la région mais en plus pour toute la planète dont la Russie. Il s’agissait d’une organisation qui voulait faire soumettre toute l’humanité à ses propres lois ».

Le ministre russe de la Défense a rappelé que les troupes syriennes avaient réussi à libérer 1 024 régions peuplées, des mains des terroristes, grâce au soutien de la Force aérienne russe. « C’est ainsi que l’armée syrienne a pu récupérer le contrôle de plus de 88% de la Syrie ».

Sergueï Choïgou a souligné que la Russie avait empêché la chute du gouvernement syrien, mis fin aux conflits intérieurs et vaincu les terroristes de Daech. « Le réseau du terrorisme international a subi un coup dur lorsque nous avons sapé les sources financières de Daech en Syrie ».

Le ministre russe de la Défense a déclaré que les opérations militaires de la Russie en Syrie avaient abouti à l’équilibre des rapports de force en Asie de l’Ouest. « L’opération militaire russe en Syrie ressemblait à un barrage solide qui a empêché la propagation du terrorisme dans d’autres pays », a indiqué le ministre russe de la Défense.

Selon M. Choïgou, « plus de 133.000 terroristes ont été abattus depuis le début de l’opération russe en Syrie ».

La phase active des opérations militaires russes en Syrie a duré 804 jours, du 30 septembre 2015 au 11 décembre 2017. Avant l’intervention de la Russie en Syrie, les terroristes contrôlaient plus de 70% des territoires syriens.

Source: Press TV