Dans un tout récent article, The National Interest se focalise sur un événement militaire qui s’est déroulé il y a à peine une semaine sur la côte sud de l’Iran : l’inauguration d’une base de drones sur l’île de Siri dans la province du Hormuzgan. Le site américain a écrit:

« Il s’agit d’une région ultra stratégique en juxtaposition avec le détroit d’Ormuz. Son emplacement marque un tournant dans la stratégie militaire iranienne qui consistait jusqu’ici à assurer une solide défense face à une agression. Cette fois on a affaire à une stratégie offensive. Il a fallu 6 ans à l’Iran pour construire cette base, une base voulue moins pour se défendre que pour lancer des attaques ou encore des attaques préventives. Au fait il fut un temps où l’Iran menaçait de bloquer le trafic maritime via le détroit d’Hormuz en cas de confrontation militaire, désormais il menace littéralement d’imposer un blocus aux ports des pays du bassin sud du golfe Persique si une guerre venait à éclater. »

« La base stratégique de Siri répond à ce changement de cap. Sur la carte, la base se trouve juste en face des Émirats arabes unis et du Sultanat d’Oman. C’est la marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), soit la composante la plus importante des forces armées iraniennes, qui s’y déploiera. Cette base et son emplacement n’ont été prévus par aucun analyste militaire. »

« C’est toute une surprise pour les experts, l’objectif étant non seulement défensif, mais aussi incluant des opérations de surveillance rapprochée et des opérations offensives. Rien qu’à voir les armes qui y sont déployées, la nature de la mission saute aux yeux. »

Source: Press TV