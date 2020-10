Le missile de croisière américain Tomahawk présente une SER (la Surface Équivalente Radar) de 0.5 m². Or, la SER plus faible du missile de croisière iranien Mobin qui s’ajoute à une capacité de vol dans une altitude de 10 mètres rendent très difficile son interception pour un système de défense antiaérienne quelconque.

Similaire à la fois à un drone moderne, le missile de croisière Mobin a été dévoilé pour la première fois en été 2019 lors du salon aéronautique MAKS de Moscou.

Avec une portée remarquable de 450 kilomètres, Mobin pèse 670 kilogrammes. Équipé d’une ogive de 120 kilogrammes, Mobin est en mesure d’atteindre une altitude variant de 10 à 13 kilomètres et une vitesse de 900 kilomètres/heure.

Mobin dispose d’un moteur à réaction et au milieu de sa trajectoire, il commence à utiliser un système de navigation, composé en effet de deux systèmes appelés TERCOM et DSMAC. Grâce à la combinaison des images aériennes et satellitaires, ces deux systèmes de navigation, appartenant à la même famille, aident le missile à s’orienter selon la bonne trajectoire. Une telle technologie est généralement utilisée par la plupart des missiles de croisière du monde.

Des systèmes de détection de différents types peuvent être installés sur le missile/drone Mobin qui est en mesure de voler, pendant 45 minutes, dans une altitude de 10 mètres. Ces deux caractéristiques permettent à Mobin d’être servi en tant que drone de reconnaissance.

Mais la caractéristique la plus remarquable de Mobin est que ce dernier possède une SER de 0.1 m² alors que celle du missile de croisière américain Tomahawk est de 0.5 m². Cette SER plus faible qui s’ajoute à une capacité de vol dans l’altitude de 10 mètres rendent très difficile l’interception du missile Mobin pour un système de défense antiaérienne quelconque.

Le missile/drone Mobin ressemble en grande partie au drone d’assaut Karrar. C’est pourquoi Mobin peut être utilisé en tant qu’arme tactique qui sera lancée depuis les rampes installées sur le sol aussi bien que depuis les appareils volants de l’armée et du Corps des gardiens de la Révolution islamique.

Mobin est une option idéale pour contrecarrer les forces étrangères présentes aux alentours de l’Iran car sa taille petite, sa grande vitesse et sa SER faible lui permettent d’agir d’une manière très efficace.

À rappeler qu’en septembre 2014, Mohajer-4, un drone iranien de dernière génération, a été dévoilé. Le drone Mohajer-4 a la capacité de fournir des cartes de photogrammétrie qui comprennent également des cartes topographiques. Les cartes, élaborées par le drone Mohajer-4, peuvent être utilisées par les systèmes de navigation.

Source: Avec PressTV