Le Liban a décidé de placer en quarantaine 169 villes et villages et de prolonger le confinement pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus dont le nombre des victimes dépassent les 1000 contaminations par jour depuis près d’un mois.

1010 infections et 4 décès ont été recensés ces 24 dernières heures. Le 10 octobre, le chiffre des contaminations s’élevait à 1388 et celui des décès à 5.

Depuis le 21 février, date de la découverte d’un premier cas au Liban, 52.558 personnes ont donc été contaminées, 23.401 ont été guéris.

Compte tenu des mesures prises par le ministère de l’Intérieur, de concert avec celui de la Santé, les entrées et sorties de ces localités – hors cas urgents – sont interdites entre minuit et 6 heures du matin.

Les administrations publiques et privées se doivent de leur part supprimer tous les évènements, fêtes, rassemblements y compris religieux. Seuls les supermarchés ou encore les hôpitaux, dispensaires et pharmacies pourront garder leurs portes ouvertes.

Dans le monde

Dans le monde, la pandémie a fait au moins 1.074.055 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche 11 octobre à 11h00 GMT.

Au total, plus de 37,2 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dont au moins 25.763.900 sont guéris.

Après les Etats-Unis, le pays le plus endeuillé du monde, suivent le Brésil (150.198), l’Inde (107.416), le Mexique (83.507) et le Royaume-Uni (42.679).

Les chiffres de l’Inde s’approchent de plus en plus de ceux des Etats-Unis qui se trouvent en tête avec 7,7 millions de cas et des 214.305 décès.

Ce dimanche, il a franchi le seuil des 7 millions, mais le nombre de décès (108.334 dimanche) est toutefois bien inférieur à celui des Etats-Unis (214.305 morts). La relative jeunesse de la population indienne, une possible immunité grâce à d’autres maladies et un manque de recensement officiel des morts pourraient expliquer ces chiffres, précise l’AFP.

Au Royaume-Uni, pays plus durement touché d’Europe, le Premier ministre Boris Johnson va présenter lundi de nouvelles mesures de restriction devant le parlement. Vu que la propagation du virus s’y est accélérée ces derniers jours.

Son conseiller stratégique a écrit aux députés du nord-ouest de l’Angleterre, pour les prévenir qu’il serait « très probable » que des règles plus strictes soient appliquées dans certaines régions ».

Source: Divers