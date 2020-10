Après que le président de la Chambre libanaise Nabih Berri ait annoncé l’accord-cadre, qui représente la base pour le lancement de négociations indirectes entre le Liban et l’entité sioniste sur la démarcation des frontières terrestres et maritimes, il a souligné que « l’armée est seule chargée des pourparlers ».

Le bureau du Président Michel Aoun a déclaré que la délégation libanaise composée de quatre membres sera dirigée par le chef d’état-major adjoint de l’armée libanaise pour les opérations, le brigadier général pilote Bassam Yassin. Les trois autres membres sont le colonel de marine Mazen Basbous, le président de l’Administration libanaise du pétrole Wissam Chbat et l’expert des frontières maritimes Najib Msihi qui travaille avec l’armée libanaise sur les cartes.

L’annonce intervient deux semaines après que le Liban et l’entité sioniste soient parvenus à un accord sur un cadre pour les pourparlers sous médiation américaine. Les pourparlers devraient débuter mercredi au siège de la force de maintien de la paix de l’ONU dans la ville frontalière du sud du Liban à Naqoura.

Dans le cas de négociations avec l’ennemi israélien qui a tué des milliers de Libanais innocents, l’armée seule peut être en charge de la mission. Cependant, inclure des civils dans l’équipe de négociation serait considéré comme une reconnaissance de l’entité sioniste.

L’inclusion de civils dans la délégation est totalement rejetée dans toutes les considérations patriotiques qui fortifient la dignité et l’honneur nationaux. L’armée libanaise n’a-t-elle pas l’expertise nécessaire dans les différents domaines techniques liés aux négociations frontalières?

Il convient de noter qu ’ »Israël » a tenté , depuis 1996, de pousser le Liban à inclure dans la délégation des civils dans les pourparlers indirects. Cependant, il a réussi ces derniers jours à arracher ce qu’il n’a pas réussi à réaliser en 10 ans .

Lundi, la présidence du Conseil des ministres libanais a adressé une lettre à la Direction générale de la présidence de la République concernant la formation de la délégation libanaise aux négociations techniques de démarcation des frontières.

Le texte souligne que le président Michel Aoun avait commis une « violation claire et flagrante d’un texte constitutionnel » en ne coordonnant pas avec le Premier ministre par intérim Hassan Diab sur la formation de l’équipe qui gérera les négociations sur la démarcation de la frontière maritime avec l’ennemi israélien.

Notant que l’article 52 de la Constitution stipule que le président doit coordonner avec le Premier ministre lors de la négociation de traités internationaux, la présidence du Conseil des ministres libanais a souligné qu’elle avait communiqué à plusieurs reprises avec la Direction générale de la présidence dans le but de « s’engager sur les textes constitutionnels susmentionnés , vu que cette question de négociation est considérée comme une question souveraine ».

« En conséquence, la négociation et l’attribution d’ une équipe à la négociation devraient se faire par le biais d’un accord commun entre le président et le premier ministre… et toute approche différente représente une violation claire et flagrante d’un texte constitutionnel », a ajouté la présidence du Conseil des ministres libanais .

Source: Al-Manar