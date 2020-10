Le chef du parti socialiste progressiste (PSP) le leader druze Walid Joumblatt a révélé que le chef du parti chrétien des Forces libanaises Samir Geagea lui avait proposé la démission des députés de leurs blocs parlementaires assurant disposer d’une force militaire de 15 mille combattants prêts à combattre le Hezbollah.

Lors d’une interview lundi 12 octobre avec la chaine de télévision libanaise Al-Jadeed, M. Joumblatt assure avoir entendu cette proposition de Geagea lors d’un diner chez un ami commun, récemment.

« J’ai 15 mille combattants et nous sommes capables d’aller de l’avant pour affronter le Hezbollah jusqu’à la fin », a dit le chef des FL, rapporte le chef du PSP. Selon lequel il lui a aussi assuré que le Hezbollah est en position de grande faiblesse, en raison de la conjoncture actuelle au Liban et dans la région.

Joumblatt assure avoir mis en garde Geagea contre les répercussions d’une telle confrontation, ce à quoi ce dernier a répondu : « nous sommes bien plus forts que pendant les jours de Bachir (Gemayyel, le fondateur des FL) et le Hezbollah est certes bien plu faible que l’Organisation de libération de la Palestine d’Abou Ammar (Yasser Arafat) ».

Geagea lui a aussi présenté sa perception de la situation actuelle, faisant remarquer qu’il était soutenu par les Etats-Unis, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, et d’autres pays.

Quant au Hezbollah selon l’avis de Geagea, « il souffre et fait des concessions parce qu’il est plus faible que jamais ».

Durant l’interview avec la télévision libanaise, le leader druze a dit ne pas être d’accord avec Geagea et qu’il a été surpris par les estimations « de ce chef qui n’a gagné aucune bataille », durant la guerre civile au Liban.

Il a indiqué avoir partagé ces informations avec des proches appréhendant que « quelque chose de dangereux se prépare pour le Liban ».

Dans les dépêches de l’ambassade américaine au Liban divulguées par Wikileaks en 2011, il a été question que Samir Geagea avait demandé en 2008 à l’ambassadrice des Etats-Unis Michèle Sesson d’armer ses combattants FL dont le nombre vacillait entre 7.000 et 10.000. Lui assurant qu’ils étaient capables de combattre le Hezbollah.

Dernièrement, depuis le mouvement de contestation qui a éclaté en octobre 2019, et l’explosion du port le mois d’aout dernier, des éléments armés FL ont fait leur apparition dans les zones d’influence des Forces libanaises, a constaté le journal libanais al-Akhbar.

« Quiconque, appartenant à n’importe quelle communauté, envisage une aventure militaire est un fou, a pour sa part conclu M.Joumblatt.

