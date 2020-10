« Malgré la présence du Coronavirus, la production du pétrole, du gaz et des produits pétrochimiques en Iran ne s’est pas arrêtée même pour une journée et nous sommes témoins des activités continuelles de nos collègues dans ces secteurs », a déclaré le ministre iranien du Pétrole.

Lors de la cérémonie de don de 141 appareils respiratoires pour les patients du Coronavirus pour les hôpitaux des régions pétrolières, soulignant les efforts incessants du personnel médical, le ministre iranien du Pétrole, Bijan Namdar-Zanghaneh a évoqué que parmi le peuple, nous avons le cadre médical et le peuple iranien salue leurs efforts et je les remercie pour leurs efforts inlassables.

« Si le pétrole et le gaz ne sont pas produits, nous n’aurons pas non plus de l’électricité et de l’eau. Pour cette raison et pour l’importance de cette question, le travail du ministère du Pétrole a été mis à l’ordre du jour avec des protocoles sérieux et nous avons envisagé certains mécanismes à cet égard », a insisté le ministre iranien.

Précisant que la nourriture et les médicaments sont pour le peuple mais les Etats-Unis annoncent que les sanctions ne visent pas le peuple, M. Namdar-Zanghaneh a ajouté que Washington ment.

Source: Médias