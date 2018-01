Le ministère israélien des Affaires stratégiques a dressé une liste des organisations qui, selon lui, promeuvent le boycott anti-occupation, et compte œuvrer avec le ministère de l’Intérieur pour empêcher les membres de ces groupes d’entrer dans les territoires palestiniens occupés, a rapporté samedi la chaîne israélienne « Hadashot ».

La liste répertorie actuellement une vingtaine de groupes qui font partie du mouvement « Boycott, Désinvestissement et Sanctions jusqu’à ce qu’Israël respecte le droit international » (BDS) et qui, selon le ministère, travaillent constamment et ouvertement pour délégitimer l’occupation israélienne.

Selon la télévision israélienne, la liste comprend entre autres les branches BDS d’Italie, de France, d’Afrique du Sud, des pays scandinaves, ainsi que le groupe juif américain Jewish Voice for Peace.

Le ministère prévoit de commencer à interdire l’entrée en territoires occupés des membres des groupes inscrits sur cette liste noire dès le mois de mars.

Le ministre sioniste des Affaires stratégiques, Gilad Erdan, a déclaré à Hadashot que la liste était une étape supplémentaire dans la lutte que mène « Israël » contre BDS.

La semaine dernière, le gouvernement israélien a approuvé un plan de 75 millions de dollars (62 millions d’euros) pour lutter contre le BDS.

Ce plan, qui représente le plus important investissement financier d’occupants dans la lutte contre la campagne de boycott, prévoit la création d’une organisation à but non-lucratif dont le conseil d’administration sera composé de représentants du gouvernement et de donateurs étrangers, selon le site d’information hébreu « Ynet ».

Le plan sera financé par le gouvernement, des donateurs juifs, ainsi que par des communautés à l’étranger, selon Ynet, mais aucune précision n’a été signalée quand la nouvelle organisation sera opérationnelle.

L’organisation, qui n’a pas encore de nom, mènera par ailleurs des campagnes publiques et de lobbying et organisera « des visites de solidarité » en Israël pour les leaders d’opinion. Elle devra développer sa présence sur les réseaux sociaux, et interagira avec les organisations pro-israéliennes dans le monde entier, selon les médias hébreux.

