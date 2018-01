Les États-Unis renforcent les Kurdes syriens et ne cessent d’implanter des bases militaires en Syrie, ce qui met en évidence le projet à long terme de Donald Trump pour ce pays déchiré par la guerre.

Depuis l’entrée en fonction de Donald Trump, il y a un an, les États-Unis sont accusés par les Israéliens d’avoir laissé le Moyen-Orient sous influence de la République islamique d’Iran. La pression, faite par Tel-Aviv sur Washington, s’est multipliée après l’échec du groupe terroriste Daech en Irak et en Syrie, d’autant plus que les victoires qu’ont accumulées les combattants de la Résistance ont poussé les Américains à changer de cap.

Le dimanche 31 décembre, le secrétaire d’État américain James Mattis a mis en garde contre toute attaque visant les bases militaires américaines en Syrie et averti que les assaillants seraient ciblés.

Ces déclarations de James Mattis ont réveillé en quelque sorte l’opinion publique mondiale qui a commencé à s’interroger sur une réalité : « Les États-Unis, ont-ils des bases militaires en Syrie ? »

Quelques jours avant le Nouvel An 2018, les agences de presse Russia Today et Sputnik ont révélé l’existence de 10 bases militaires américaines sur le sol syrien.

À vrai dire, les États-Unis ont, jusqu’ici, implanté 14 bases militaires en Syrie, dont 12 dans le Nord et le Nord-Est, et deux autres dans le Sud.

1. Base Dirik

La base Dirik se trouve dans l’Extrême-Est, à la frontière turco-syrienne. Là, il existe deux bases militaires où des groupes de parachutistes américains donnent des formations militaires aux Forces démocratiques syriennes (FDS). La base Dirik sert également d’aéroport pour les avions logistiques américains.

2. Base Sabah al-Kheir

La base Sabah al-Kheir se situe dans le sud-ouest de la ville kurde de Hassaké et elle revêt une importance particulière d’abord pour son emplacement proche de la frontière syro-irakienne et ensuite pour sa proximité de la ville de Hassaké, une ville au peuplement kurde. Cette base accueille uniquement les hélicoptères de combat américains qui transfèrent des armes, des forces kurdes syriennes et des individus armés.

3. Base Aïn Issa

La base Aïn Issa se trouve entre la frontière de la Turquie et la ville syrienne de Raqqa. C’est depuis cette base que des armes et des munitions sont transférées aux forces du Parti de l’union démocratique (PYD).

4. Base Tal as-Saman

La base Tal as-Saman est la deuxième base américaine située entre la frontière turco-syrienne et Raqqa. Il s’agit de la base la plus importante en matière d’espionnage et d’écoutes en Syrie.

5. Base al-Tabqa

La base al-Tabqa est située au sud-est de Raqqa et elle sert d’aéroport accueillant les avions US.

6. Base al-Jalbiat

La base al-Jalbiat, située au nord-ouest de Raqqa, est une zone militaire interdite d’accès qui abrite 40 avions militaires logistiques modernes, une piste d’aéroport, des plateformes destinées à lancer des missiles sophistiqués lourds et plusieurs autres types d’armes sophistiquées.

7. Base Harb Ishq

La base Harb Ishq fait partie d’un groupe de huit bases proches de la frontière du nord, partagée par la Syrie et la Turquie. Cette base accueille des contingents de soldats américains.

8. Base Jabal Mashtnour

Parmi les bases précitées, c’est la base Jabal Mashtnour qui est située dans l’extrême-nord de la Syrie. Cette base militaire dispose d’une antenne-relais radiophonique qui appartient aux forces spéciales américaines et françaises.

9. Base Sirin

La base Sirin se trouve dans l’est de la ville de Manbij. C’est à partir de cette base que les parachutistes américains sont envoyés accomplir diverses missions en Syrie.

10 et 11. Base al-Tanf 1 et base al-Tanf 2

Les bases al-Tanf 1 et al-Tanf 2 sont partagées par les forces britanniques, américaines et celles de la nouvelle Armée syrienne libre (ASL).

12. Base Tal Tamir

La base Tal-Tamir, elle aussi, est utilisée par les forces britanniques, américaines et celles de la nouvelle Armée syrienne libre (ASL). La base Tal Tamir est dans le nord-est de la Syrie, près de la ville kurde de Hassaké. Elle abrite 200 soldats américains, 70 soldats français et une caserne de formation pour les éléments de l’ASL.

13. Base Manbij

La base Manbij est de caractère très stratégique, car elle se trouve dans une région où il existe un important risque d’affrontements entre les forces kurdes et les éléments de l’ASL. Il paraît que cette base a été inaugurée dans l’objectif d’empêcher les conflits et l’infiltration des forces syriennes dans cette région.

14. Base Alep

La base Alep a été implantée dans une région stratégique afin de prévenir les affrontements entre l’ASL et les forces kurdes et d’empêcher l’infiltration de l’armée syrienne. Les Américains comptent surveiller cette région grâce à cette base.

Deux points importants restent à relever : premièrement, certains sites d’information indiquent que le nombre des bases militaires américaines en Syrie est plus élevé que cela ; deuxièmement, la plupart de ces bases ont été récemment mises sur pied en peu de temps. Selon les médias turcs et russes, le nombre de ces bases ne cesse de croître.

Par ailleurs, des médias turcs ont fait part de l’existence de 13 dépôts d’armements dans les régions à peuplement kurde, dans lesquels sont amassées des armes que les Américains envoient aux forces kurdes. Ces dépôts d’armements se trouvent tous près des bases américaines.

Conclusion :

Primo, les Américains stabilisent leurs positions en Syrie en multipliant leurs bases militaires.

Secundo, les Américains ont un plan spécial pour les régions kurdes en Syrie en fournissant des équipements militaires légers et lourds aux éléments kurdes syriens.

Tertio, ces agissements des États-Unis mettent en évidence leur décision de contrer l’axe de la Résistance en Syrie.

Toutes les mesures qu’ont entreprises les Américains pour renforcer leurs positions en Syrie s’inscrivent dans le cadre d’une série d’efforts destinés à compenser leurs échecs face à la Résistance.

Source: Press TV