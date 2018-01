Trois bombardiers stratégiques B-2 Spirit capables de transporter des armes nucléaires ont été déployés sur une base militaire de Guam, selon le commandement des forces aériennes américaines du Pacifique, a rapporté lagence russe Sputnik.

«Environ 200 militaires et trois B-2 Spirit ont été déployés sur l’Andersen Air Force Base pour soutenir les bombardiers de la mission d’assurance et de dissuasion du Commandement du Pacifique», a communiqué le Commandement via Twitter.

Les militaires américains n’ont pas précisé combien de temps les bombardiers resteraient à Guam.

La Corée du nord qui fait l’objet d’une campagne de harcèlement de la part de Washington en raison de son programme militaire nucléaire avait menacé de bombarder cette base surtout qu’elle peut servir de base de lancement d’une attaque contre son sol

