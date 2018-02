Les Brigades Ezzedine AlQassam, branche armée du Hamas, ont déclaré que les services de sécurité de l’Autorité Palestinienne avaient fourni aux autorités d’occupation israéliennes des ‘informations’ aidant à localiser le lieu du martyr Ahmed Nasr Jarrar en Cisjordanie occupée.

AlQassam a affirmé que le 9 Janvier 2018 Ahmad a dirigé une cellule de résistance dans la ville de Naplouse et mené une opération militaire aboutissant à la mort d’un colon, le rabbin Azrael Shifeh, près de la colonie de ‘Helfat Jelaad’. Il s’est ensuite retiré avec ses compagnons du lieu de l’opération.

Et de poursuivre : Aussitôt après, l’armée d’occupation a commencé à proférer des menaces et a rapidement coopéré avec l’Autorité palestinienne (AP) pour reconnaitre les auteurs de l’opération. L’AP a donné le ‘bout de fil’ à l’ennemi.

Ahmad Jarrar s’est parfaitement préparé à la confrontation après avoir découvert l’échange d’informations entre l’occupation et l’AP, explique la branche armée du Hamas.

Et d’ajouter: le 17 Janvier, des affrontements ont éclaté avec les forces d’occupation, qui ont une nouvelle fois été humiliées par ce résistant du Qassam. Ahmad Jarrar a dévoilé le mensonge des forces d’occupation qui ont annoncé sa mort alors que c’était celle de son cousin. Il s’est retiré de la ville de Jénine après avoir blessé plusieurs soldats de l’occupation.

Et de souligner: Jarrar, qui était traquée par l’occupation et l’AP, a échappé une fois de plus le 3 février aux unités de l’armée israélienne qui ont encerclé la localité de Barkine. Les forces d’occupation ont attaqué de nouveau le 4 février la localité de Barkine, mais elles ont échoué à le capturer.

Et de conclure : Près d’un mois après son opération héroïque, Jarrar a joint son père (le martyr Nasser) suite à de violents affrontements avec les forces d’occupation qui ont assiégé la localité de Yamoun. Il a étourdi une armée entière avant son martyre.

Les brigades AlQassam ont affirmé qu’Ahmad Jarrar est devenu un modèle pour tous les libres dans la lutte contre l’occupation.

Source: Traduit à partir de PalToday