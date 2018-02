Les Etats-Unis ont construit une énième base militaire sur le sol irakien, a révélé le président de la Commission de Défense et de sécurité du Parlement irakien Hakem al-Zameli .

« Une nouvelle base fixe a été édifiée a proximité du passage frontalier avec la Syrie Al-Walid », a dit M. Zameli, le mardi 13 février, indiquant que l’objectif en est d’opérer un équilibre dans le conflit en cours avec la Russie et l’Iran.

Selon lui, le nombre des militaires américains dans son pays a atteint les 8000. Ils étaient 4 mille l’an dernier, selon le quotidien Arabi 21.

Interrogé par la télévision libanaise satellitaire Al-Mayadeen TV, un responsable irakien a affirmé sous le couvert de l’anonymat que « le but de l’édification de cette base et de celle déjà construite à Al-Tanf était de contrôler la frontière » entre la Syrie et l’Irak.

« Les américains voudraient rester dans les régions du haut de l’Euphrate pour lier militairement la région à celle d’al-Tanf », a-t-il dit aussi. Cette dernière se situe à proximité du triangle Irak-Syrie-Jordanie, au sud-ouest de l’Irak.

« Les équipements de la base américaine vise à briser le lien terrestre allant de Bagdad à Damas et jusqu’à Beyrouth », a ajouté ce responsable irakien.

Les tentatives américaines pour prendre le contrôle de cette frontière se sont manifestées l’an dernier, lors de la bataille menée contre la milice wahhabite terroriste Daech qui s’était emparée de toute la zone frontalière irako-syrienne.

L’armée syrienne et ses alliés s’étaient livrés une véritable course contre la montre avec les milices soutenues par la coalition menée par les Etats-Unis, en l’occurrence les kurdes.

Selon la source irakienne qui s’est confiée pour al-Mayadeen, les Américains insistent pour garder des unités de soutien, terrestre et aérien, en Irak malgré les demandes incessantes de Bagdad d’un calendrier pour baisser leurs forces dans ce pays.

Les Etats-Unis disposent de plusieurs bases en Irak, mais leur chiffre exact n’est pas précisé, ni par les Américains ni par les Irakiens. En mars 2017, ils dosposaient d’au moins 3 bases aériennes dans les trois provinces d’Al-Anbar, Salaheddine et de Mossoul et de trois autres bases terrestres, dont une dans la province de Diyala. Ils ont aussi 5 bases dans le kurdistan irakien et 3 bases dans la province de Ninive, non loin de la frontière avec l’Irak.

