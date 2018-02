Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Qassemi, a réagi aux déclarations récentes du président français, Emmanuel Macron, à travers lesquelles ce dernier appele à une surveillance du programme balistique iranien.

Selon l’agence d’informations iranienne Farsnews, M.Qasssemi a rappelé à la France que « l’Iran ne permettra à quiconque de tenter ou de chercher à réduire la capacité défensive et dissuasive de l’Iran » ajoutant « sachant que ces mêmes acteurs internationaix ne se gênent pas à équiper les pays de la région avec différentes sortes d’armes meurtriers ».

Il a indiqué que « la République islamique d’Iran appele constamment à l’instauration et le renforcement de la paix et de la sécurité dans les pays voisins et dans cette région sensible et tumultueuse qu’est le Moyen-Orient ».

Et de poursuivre : »C’est sur cette voie que l’Iran s’efforce de lutter contre les menaces sécuritaires et déstabilisatrices des groupes terroristes ».

M. Qassemi a également affirmé que « la politique de l’Iran adoptée dans la lutte contre Daech et le terrorisme takfiriste intervient et s’inscrit dans le cadre de la coopération avec des Etats de la région, voire pour certains à leur demande respective »..

Et de poursuivre : » Les déclarations récentes du président français ne concordent pas avec les évolutions de la région… La République islamique d’Iran jouit d’ une vue rationnelle et réaliste. Elle comprenant la situation de l’Europe d’aujourd’hui et surtout celle de la France après l’arrivée au pouvoir de Trumpet, donc, l’Iran attend que l’Europe puisse prendre des pas plus justes vers la paix et la sécurité internationales sur la voie de la convergence, de l’indépendance et de la compréhension réaliste des évolutions mondiales et de cette région très sensible ».

