Lors de la conférence annuelle de l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), organisation américaine pro-israélienne, le militant franco-sioniste Bernard-Henri Lévy (BHL) a prononcé le 4 mars 2018 un vibrant plaidoyer en faveur des Kurdes de Syrie et d’Irak.

L’intervention, peu relayée dans la presse, fait toutefois l’objet d’un article publié ce 5 mars sur le site de la revue fondée par BHL, La règle du jeu.

«Bernard-Henri Lévy fut longuement applaudi lorsqu’il évoqua la communauté de destin entre les peuples juif et kurde», y est-il écrit.

Le compte rendu souligne également l’importance de l’AIPAC pour la cause kurde. «L’AIPAC est la plus nombreuse et l’une des plus puissantes organisations juives américaines. C’est une sorte de CRIF à l’échelle d’un continent et d’une hyper-puissance», détaille le site.

De fait, l’AIPAC, proche de la droite israélienne et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, se définit sur son site comme un «lobby pro-Israël» dont l’une des missions est d’«informer les décideurs des liens qui unissent les Etats-Unis et Israël».

Les Kurdes «lâchés» par Donald Trump, selon BHL

Mais BHL n’en est pas resté là. Afin de défendre la cause kurde, le militant sioniste multiplie les initiatives. Ce 6 mars, son film documentaire Peshmerga, ajouté en dernière minute (mais hors compétition) au festival de Cannes en 2016, devrait être projeté devant plusieurs membres du Congrès américain.

D’après le site pro-kurde Rudaw, Bernard-Henri Lévy espère qu’avec ce documentaire il saura toucher «le cœur battant de la démocratie américaine»… plutôt que la Maison-Blanche.

La politique kurde de Donald Trump, en effet, ne le convainc pas. Selon son site, il a été applaudi à la conférence de l’AIPAC lorsqu’il a «grond[é] contre le lâchage par l’Occident, et en particulier par l’Amérique, de ‘la seule force’ qui, sur le terrain, a fait face à Daesh dès le premier instant» – même si, de leur côté, les Turcs reprochent régulièrement aux Etats-Unis, précisément, leur soutien militaire aux milices kurdes du Nord syrien.

