La 10ème chaine de télévision israélienne a révélé le contenu de la demande que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu compte faire lors de sa rencontre avec le président américain Donald Trump.

« Il voudrait le solliciter pour introduire des modifications à l’accord nucléaire conclu entre les 5+1 et l’Iran de sorte qu’il puisse sanctionner l’industrialisation des missiles d’une portée de 300 km », a affirmé la télévision, selon le journal libanais al-Akhbar.

Et la télévision de conclure que les missiles visés par Netanyahu sont ceux que Téhéran fournit au Hezbollah et qui constituent une menace stratégique pour Israël, et non seulement les missiles de longue portée qui peuvent frapper en Europe ou aux Etats-Unis.

Pour la seconde chaine israélienne, les responsables israéliens ont été étonnés de découvrir que les sanctions visaient exclusivement le programme balistique iranien dont la portée dépasse les 2.000 km.

Un responsable israélien haut-placé a affirmé que Tel Aviv a envoyé un message aux Etats-Unis et aux puissances européennes dans lequel elle leur demande d’imposer des sanctions ou des restrictions expérimentales sur tous les missiles d’une portée de 300 km, pouvant porter des têtes de 500 kg et plus.

La seconde chaine israélienne a rapporté aussi que le Premier ministre israélien et ses conseillers sont plutôt inquiets du fossé qu’il y a entre les positions de l’administration américaine contre l’Iran et l’absence de réactions effectives sur le terrain, surtout concernant l’accord nucléaire et le positionnement iranien en Syrie.

D’autant que les Etats européens affichent leurs réserves face aux demandes israéliennes et soupçonnent les Israéliens de vouloir s’immiscer dans les pourparlers afin de modifier l’accord nucléaire sur des questions n’ayant aucun lien avec le programme nucléaire iranien. De même les Européens insistent pour que les sanctions visent les missiles balistiques de longue portée capable de porter des têtes nucléaires. Et il semble que les Etats-Unis sont d’accord avec les Européens sur cette question.