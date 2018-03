Le commandant de la Force aérospatiale des gardiens de la Révolution islamique , le général Amir-Ali Hadjizadeh a affirmé que « les États-Unis qui multiplient leurs arsenaux nucléaires sous prétexte de défendre leurs intérêts , n’ont aucun droit de nous priver de posséder des missiles » selon l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Le général Hadjizadeh, a indiqué que » la République islamique d’Iran fait partie des cinq premiers pays producteurs en termes de missiles, de la défense aérienne, des radars, des sous-marins, des bombes intelligentes et des marines ».

Il a ajouté que « les réalisations que nous avons accomplies en 8 ans et que le monde a réalisé en 50 ans ne sont pas possibles au sein d’une seule organisation ».

Il a indiqué que « le monde est en proie au désordre à cause des politiques des grandes puissances » » Pire que la jungle où règne la loi du plus fort! Aujourd’hui, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et Israël s’emparent du droit international, le manipulent à leur guise et le changent à volonté et ne respectent même pas leur propre parole. »

Et de poursuivre : » Le monde d’aujourd’hui est un monde dans lequel règne l’incohérence . Nous savons que le groupuscule terroriste des Monafeghine (Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran ) qui a commis des crimes, poursuit librement ses activités en France. Imaginez que nous autorisions à ceux qui commettent des actes terroristes en France de venir s’installer en Iran pour poursuivre librement leurs activités. Qu’adviendra-t-il dans ce cas? »

« Malgré les hostilités et les actions malveillantes de l’Arrogance et des ennemis, à l’intérieur du pays, nous sommes de plus en plus unis et solidaires pour le développement de notre industrie de défense. Le gouvernement, le Parlement et les autres organes du pays sont unanimes pour développer le programme balistique notamment les missiles sol-sol. C’est pourquoi notre production de missiles a été triplée « , a-t-il martelé.

Et de conclure : »Malgré les mesures de l’Arrogance mondiale adoptées contre nous, elle ne pourra rien contre nous ».

Source: Médias