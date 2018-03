Une dépêche de l’Agence France Presse (AFP) consacrée à la situation dans la Ghouta orientale, a incidemment révélé le nom de l’organisation « syro-américaine » aidant les groupes terroristes à l’intérieur de la localité maudite de Douma, dans la Ghouta orientale.

Il s’agit d’une ONG écran dénommée sous un nom très respectable en apparence : la Société médicale syro-américaine ou SAMS que l’AFP présente laconiquement comme une organisation soutenant des centres médicaux en Syrie (lesquels, où, etc.)

Renseignement pris, cette ONG est inconnue en Syrie et opère clandestinement en soutien aux « casques blancs » à Idlib et dans la Ghouta orientale.

En d’autres termes, cette ONG aide les groupes terroristes à élaborer une communication de guerre.

Lisez un peu ce qui suit :

« En raison d’une attaque au gaz de chlore dans la Ghouta orientale, des patients souffrent de troubles respiratoires sévères »

Signé : la Société médicale syro-américaine.

L’eau de javel pose décidément un gros problème de nos jours. D’ailleurs sa qualité décline à l’odeur depuis un certain temps.

Où sont les Tomahawks ?

Sur le même registre, le fameux OSDH (Observatoire Syrien des Droits de l’Homme) sis à Londres et géré par un maître Shaolin incontesté en Kebabs toxiques abonde sur le même sujet :

« Mercredi soir, 60 personnes ont souffert de troubles respiratoires dans les localités de Sabqa et Hammourya, après des frappes aériennes du régime et de son allié russe. »

Bon, vous allez envoyer les Aurora, les B-2, les F-35, les F-22 Raptor, les F-15, les Typhoon et les Rafale maintenant ?

Non. Il faut ajouter plus de chlore pour y voir plus clair. On ne sait jamais avec les Russes…

D’où viennent ces centaines de casques blancs de bonne qualité équipant des barbus hilares passant leur temps à prendre des Selfies avec des Smartphones très haut de gamme ?

Par quel miracle un Kébabier de Londres est relayé par l’ensemble des médias dominants alors que des centaines de sites gérés par des spécialistes ou des ex-pro sont superbement ignorés ?

Un conseil : utilisez l’eau de javel plus fréquemment et méfiez-vous des Kébabs sans origine contrôlée.

Source: Strategika51.