L’Iran s’en est violemment pris jeudi aux propos haineux du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

« Ces propos n’ont pas de valeur (…) Ils émanent d’un simple d’esprit plein d’illusions qui ne prononce que des paroles amères et mensongères », a déclaré Bahram Qassemi, le porte-parole de la diplomatie iranienne, selon le site du ministère.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné que l’Iran respecte tous ses voisins et les différentes nations du monde, indépendamment de leur superficie, de leur puissance militaire et économique, et même de leur crédibilité à l’intérieur et à l’extérieur de leurs frontières. Téhéran, a-t-il ajouté, croit depuis toujours en une région forte, sûre et stable plutôt qu’en un pays fort.

« À cet égard, le fait que l’Iran ait invité au dialogue et à la tolérance les pays de la région, et notamment ceux ayant adopté une approche hostile, est le signe de la dignité, de la rationalité, de l’expérience, des connaissances, de la culture et de la civilisation de l’Iran. Cela s’inscrit dans l’intérêt du monde islamique afin de garantir la paix, la stabilité et la sécurité de la région et du monde », a-t-il ajouté, rapporte le site iranien PressTV.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a dit que les propos irrationnels et pleins d’hostilité du prince héritier saoudien rappellent la période de l’ignorance préislamique. « Si ce jeune prince pense vraiment ainsi, alors comment se fait-il que chaque fois qu’il se rend auprès de ses maîtres, il soit terrorisé par le danger que représenterait l’Iran, et qu’après s’être humilié en se répandant en demandes diverses, il rentre bredouille et anéanti ? »

Taisez-vous en présence des grandes personnes

Qassemi a conclu : « Il est préférable pour un pays qui, depuis plus de 3 ans, essuie échec sur échec face au peuple assiégé et désarmé du Yémen de ne pas parler de la taille de son économie ni de son armée. Il vaut mieux pour vous, qui ne savez qu’acheter de “belles armes” et importer la sécurité, que vous vous taisiez en présence des grandes personnes, comme le puissant pays qu’est l’Iran. »

L’Arabie saoudite est à la tête d’une coalition arabe qui mène une guerre meurtrière contre le Yémen depuis mars 2015.

Pour rappel, Mohammad ben Salmane dans une interview avec CBS, avait accusé l’Iran de s’ingérer dans les affaires de la région.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a affirmé que si l’Iran se dotait de l’arme nucléaire, l’Arabie saoudite « ferait de même le plus rapidement possible », dans une interview à la chaîne de télévision américaine CBS, cité par l’AFP.

Il a également prétendu que l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei veut « créer son propre projet » au Moyen-Orient tout comme Hitler voulait s’étendre en son temps.

Source: Divers