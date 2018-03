Le président palestinien Mahmoud Abbas a traité l’ambassadeur américain en « Israël », David Friedman « de fils de chien » a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Il a souligné que » l’administration de Trump a estimé que les colonies sont légales, et plus d’un responsable américain l’a répété, le premier d’entre eux est l’ ambassadeur US à Tel-Aviv , David Friedman, qui a affirmé que les Israéliens construisent dans leur pays .. espèce de fils de chien .. Ils construisent sur leur terre?? Alors que lui et sa famille sont des colons, à quoi peut-on s’attendre de sa part? »

Par ailleurs, M.Abbas a fustigé le Hamas , l’accusant « d’être derrière l’assassinat du Premier ministre palestinien et du chef du renseignement ». Il a affirmé que « le Hamas ne souhaite pas une réconciliation et a commis un crime stupide qui risque d’entrainer le pays dans une guerre civile ».

Le président palestinien a annoncé sa décision de prendre « une action majeure à Gaza pour préserver le projet national palestinien », ajoutant que « le Hamas a enlevé Gaza et donc la légitimité palestinienne doit reprendre la bande ».

S’exprimant au cours d’un discours prononcé lors d’une réunion de la direction palestinienne au siège de la présidence à Ramallah, M.Abbas a affirmé que « la division n’est pas le fait de deux parties, mais elle est provoquée par une seule partie qui cherche à imposer un fait accompli illégal » ajoutant que « le résultat des pourparlers de réconciliation avec le Hamas est la tentative d’assassinat de Hamdullah et de Faraj ».

Le président palestinien a conclu que « le Hamas , les États-Unis et Israël sont derrière le coup d’Etat militaire à Gaza en 2007 » soulignant que « l’ambassadeur des États-Unis à Tel-Aviv est un colon, et réside dans une colonie ».

Source: Médias