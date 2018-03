Le ministre iranien des Affaires étrangères condamne les accusations occidentales à l’encontre du programme balistique iranien et leur hypocrisie pure alors que des armes d’une valeur colossale sont déferlées dans notre région.

« Achetez nos armes et nos gouvernements vous fourniront un service après-vente en faisant pression sur vos voisins pour qu’ils mettent de côté leurs engins défensifs », a écrit sur sa page Twitter, Mohammad Javad Zarif citant les fabricants d’armes américains et trois pays européens en allusion aux exportations occidentales d’armements vers la région du Moyen-Orient.

Qassemi réagit aux propos de Le Drian

Entre-temps, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Bahram Qassemi, a dénoncé, lundi, les déclarations du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en marge de la réunion ministérielle de l’Union européenne à Bruxelles sur un prétendu rôle suspicieux de l’Iran dans la région.

Qassemi a dénoncé des allégations « incompréhensibles, étranges et illogiques », ajoutant que les responsables iraniens avaient exprimé avec transparence et clarté les positions du pays envers diverses questions régionales et internationales, lors de la récente visite de M. Le Drian à Téhéran.

Ces accusations répétitives, après de vastes pourparlers qui ont eu lieu à Téhéran, éveillent les doutes, selon le diplomate iranien, sur l’efficacité de dialogue avec certains hommes d’État européens.

« La politique défensive iranienne est claire, précise, dissuasive et conforme aux intérêts nationaux du pays », a affirmé Bahram Qassemi, ajoutant :

« Il relève du droit indéniable de l’Iran de rédiger sa politique défensive dans le cadre des intérêts de son peuple et de façon à ce que les autres ne puissent pas se permettre la moindre agression contre l’Iran et le peuple iranien. »

Le diplomate iranien a affirmé que l’Iran est en faveur de la sécurité, la stabilité et le développement économique pour tous les pays de la région, ce qui ne pourrait pas s’obtenir que par des efforts collectifs.

Avant la réunion consultative des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a plaidé pour l’alignement des pays membres afin de contrer le programme de missiles iranien.

Le Drian a affirmé qu’il faudrait défendre avec détermination l’accord sur le nucléaire iranien, mais il a pourtant plaidé en faveur des mesures collectives de la part des Européens contre les menaces balistiques et régionales de l’Iran.

Source: Avec PressTV