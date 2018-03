35 civils sont tombés en martyr alors que des dizaines d’autres ont été blessés dans une attaque, à une roquette, menée par les terroristes qui se déploient à Ghouta est, contre la ville de Damas et sa périphérie, a rapporté l’agence d’informations syriennes SANA.

Selon une source de la police dans la banlieue de Damas, les groupes terroristes, retranchés à Ghouta est, avaient lancé une roquette sur un souk populaire dans le quartier de Kachkoul aux environs de la ville de Jaramana et y avaient fait des dizaines de martyrs et de blessés, sans compter la destruction de plusieurs maisons et des dizaines de voitures parquées sur place.

Le directeur de l’hôpital de Damas, a affirmé que « l’hôpital avait reçu les corps de 35 martyrs tombés dans l’attaque terroriste à une roquette contre un souk populaire dans le quartier de Kachkoul à Jaramana ».

Il a ajouté que « 35 blessés , dont certains sont dans un état critique, avaient été hospitalisés ».

A Damas, une source sécuritaire a indiqué que des terroristes, retranchés à Ghouta est, avaient lancé une roquette qui s’était abattue à proximité de la salle sportive al-Jalaa à Mazzeh et qui y avait fait 6 blessés, une femme et 5 enfants, et des dégâts matériels dans certaines voitures parquées sur place.

Des groupes terroristes du Front Nosra avaient tiré des obus sur les maisons des civils dans plusieurs quartiers de la ville de Daraa.

La correspondante de Sana dans la ville a indiqué qu’une roquette, tirée par les terroristes, qui se positionnent dans la zone de Daraa al-Balad, s’était abattue sur le marché du quartier de Daraa al-Mahatta, alors que d’autres obus avaient chuté sur le quartier de Sahari.

Elle a ajouté que les attaques terroristes avaient uniquement causé des dégâts matériels dans les maisons et les biens.

Source: SANA