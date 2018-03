Des sources égyptiennes ont révélé que la scène régionale s’apprête à une période de changement du président de l’Autorité palestinienne (AP). Ceci explique les déclarations belliqueuses qu’il a récemment faites à l’encontre du Hamas.

Et d’ajouter : «le comité central du Fatah a commencé à discuter des noms des candidats pour succéder à Mahmoud Abbas». Les trois noms des candidats proposés sont Jibril Rajoub, Majid Faraj, chef du Service des renseignements au sein de l’AP, et le vice-chef de l’AP et favori Mahmoud Al-alloul.

Le chef des services de renseignements égyptiens, Abbas Kamal, a contacté plusieurs dirigeants de l’Autorité palestinienne, les sommant à convaincre Mahmoud Abbas de ne pas hausser le ton contre le Hamas et la bande de Gaza, ont rapporté ces mêmes sources citées par PalToday.

Il leur a informé que la délégation égyptienne en visite dans la bande de Gaza calmerait la situation avec le Hamas et les autres factions.

Abbas a envenimé les efforts de réconciliation entre Palestiniens après avoir accusé lundi le Hamas d’être derrière l’explosion ayant visé le convoi du Premier ministre Rami Hamdallah.

Ces accusations ont été formulées alors que les États-Unis et ‘Israël’ ainsi que leurs alliés arabes travaillent à l’exécution de l' »accord du siècle ». La première étape de cet accord consiste à « judaïser » la ville d’AlQuds, puis à désarmer la Résistance palestinienne et la rendre » inoffensive » face à ‘Israël’.