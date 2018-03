Ces dernières semaines, le régime de Tel-Aviv a montré d’autres signes qu’il était en train de se préparer à une guerre contre le Hezbollah au Liban. Une telle action lui coûterait pourtant très cher, en raison des capacités militaires du Hezbollah et des points faibles d’Israël.

Le magazine Newsweek répertorie quelques-uns des points faibles du régime israélien :

Le réservoir d’ammoniaque de Haïfa :

Sayed Hassan Nasrallah a déclaré lors d’entretiens donnés fin décembre et début janvier à la chaîne Al-Mayadeen, en faisant allusion à la guerre que souhaitent lancer Trump et Netanyahu contre la Résistance dans la bande de Gaza, au Liban ou bien en Syrie : « La Résistance fait des efforts en vue d’accéder à toutes les armes qui rendront une victoire possible en cas de guerre future. Nous devons posséder des armes avancées pour nous y préparer. »

Le numéro un du Hezbollah avait déjà menacé à plusieurs reprises le régime occupant : « Face à la stupidité du régime sioniste, tous ses centres sensibles seront ciblés par les missiles du Hezbollah. »

Assez rapidement après ces déclarations de Sayed Nasrallah, le régime israélien avait fait fermer son site de Haïfa en transférant ses réserves d’ammoniaque dans un autre endroit.

Le secrétaire général du Hezbollah a rétorqué : « Où irez-vous cacher les navires avec lesquels vous faites entrer l’ammoniaque dans les territoires occupés ? »

C’est alors que Sayed Nasrallah a invité les Israéliens de tenter de cacher aussi les installations de Dimona.

Les installations de Dimona :

« Aujourd’hui, j’appelle l’ennemi à fermer non seulement le réservoir d’ammoniaque de Haïfa, mais aussi à démanteler les installations nucléaires de Dimona, car nous pouvons transformer toute menace israélienne en une opportunité. Nous pouvons faire des armes nucléaires d’Israël une menace pour Israël lui-même, pour le régime et pour ses colonies. L’ennemi connaît les capacités et la force de frappe de la Résistance au Liban et il sait que lorsque le Hezbollah dit qu’il peut faire quelque chose, c’est qu’il le peut vraiment », a déclaré le secrétaire général du Hezbollah libanais.

La compagnie électrique de Jaffa :

Créée en 1923, la compagnie électrique de Jaffa est située dans la ville de Haïfa et elle contrôle et coordonne la production d’électricité de 17 sites situés dans 5 régions des territoires occupés.

Importante métropole commerciale, Haïfa a été dotée ces dernières années d’un réseau ferroviaire important qui la relie à d’autres villes et même à d’autres pays.

La station centrale est située près du port de Haïfa et il n’a été jusque-là ciblé qu’une seule fois par des missiles de la Résistance.

Source: Avec PressTV