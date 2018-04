« Que tout le monde sache que toutes et les menaces hollywoodiennes et tweets de Trump ne feront pas peur à la Syrie, l’Iran, la Russie, les forces de la résistance ainsi qu’aux peuples de la région », c’est ce qu’a déclaré ce vendredi, le secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah dans un discours électoral retransmis par la chaine AlManar.

Et d’ajouter : « les USA doivent savoir que leur guerre contre la région ne sera pas cette fois-ci contre les régimes et les armées mais face aux peuple de la région… et à un axe victorieux …».

S’agissant de la dernière agression israélienne contre la Syrie qui a couté la vie à 7 Iranien, le numéro un du Hezbollah a assuré que « les Israéliens doivent savoir qu’ils ont commis une erreur historique en bombardant l’aéroport T4 à Homs et une grande folie en entrant dans un combat direct avec l’Iran ».

Le chef du Hezbollah a également évoqué le dossier des élections législatives dans les circonscriptions de Beyrouth et Baabda.

Voici les principaux points de son discours :

Tout d’abord, je voudrais parler des circonscriptions de Beyrouth et Baabda qui inclut la banlieue sud ainsi que des développements en Syrie et de ses répercussions sur toute la région.

L’objectif de cette cérémonie est d’exprimer le soutien du Hezbollah et de la population à la ‘liste unifiée de Beyrouth’ formée d’une alliance entre les mouvements du Hezbollah, Amal, CPL, Machari’i et plusieurs personnalités beyrouthines.

Ainsi que la liste de ‘l’entente natioanle’ à Baabda regroupant le Hezbollah, le CPL, Amal ainsi que le parti démocratique libanais.

S’agissant de Beyrouth, une partie des habitants de la capitale voit qu’il est de son droit d’être représentée au parlement grâce à cette nouvelle loi proportionnelle. La liste unifiée de Beyrouth ne vise pas à confisquer la volonté et la décision de Beyrouth, comme le prétend le courant du Futur. Les habitants de Beyrouth ont le droit d’avoir des députés au parlement. Beyrouth est différente de toutes les circonscriptions et requiert une importance vu qu’elle est la capitale du Liban qui reflète sa diversité confessionnelle… Il est logique que tous les Libanais, toutes tendances politique confondues, sont devant une réelle opportunité pour être représentés.

A suivre

Source: AlManar