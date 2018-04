Le vice-président iranien, Ishaq Jahangiri, a inauguré l’instauration d’un nouveau système unifié pour les opérations de change en devises étrangères dans le pays, a rapporté l’gance d’informations iraniennes Farsnews.

Selon les responsables de la Banque centrale d’Iran, ce système, baptisé Nima, a la capacité de réglementer et d’appliquer des politiques de toutes les transactions de change en Iran.

Nima est également équipé d’outils de contrôle sur le marché des changes. A travers ce mécanisme , il est possible d’inclure des politiques d’intervention urgentes au marché des devises étrangères. Aussi, il est capable de réguler de manière automatique les besoins et les ressources en terme de change sur la base de politiques macroéconomiques et prévenir une flambée de taux de change.

Par ailleurs, les banques et les bureaux dechange agiront à travers ce système en tant que médiateur entre les recettes et les dépenses de change, afin de déterminer la priorité d’accorder de l’argent aux importateurs de devises étrangères.

La banque centrale iranienne débourse l’équivalent de 2,3 milliards de dollars en devises étrangères

Le gouverneur de la Banque centrale d’Iran a annoncé le déboursement de l’équivalent de 2,361 milliards de dollars en devises étrangères au cours de la période qui sétend du 11 au 23 avril.

« Ce déboursement en euros équivaut à 1,264 milliard de dollars et couvre 5 000 et 250 demandes », a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’ouverture du système électronique Nima pour la standardisation des opérations de change en Iran.

Il a souligné que l’objectif central de la Banque centrale est d’activer le système Nima et de faire progresser le commerce extérieur.

Source: Farsnews