Une délégation israélienne invitée à Bahreïn pour participer à une conférence internationale sur « le patrimoine mondial » à Manama.

La réunion se tiendra du 24 juin au 4 juillet dans la capitale bahreïnie, à Manama, selon un rapport d’un site d’information israélien, i24NEWS, citant l’archéologue Mounir Bouchenaki, directeur du Centre régional arabe pour le patrimoine mondial à Bahreïn.

Interrogé par le journal arabophone The New Khalij, sur les motifs de la participation des Israéliens à cette réunion qui se déroulent dans un pays arabe censé n’avoir aucune relation diplomatique avec le régime sioniste, l’intéressé répond qu’« il s’agit d’une conférence internationale organisée par l’UNESCO et que Bahreïn en était le seul hôte d’autant plus que tout membre de l’ONU peut participer à cette conférence ».

Les déclarations de Mounir Bouchenaki ont suscité l’ire des opposants à toute forme de normalisation avec Israël, à Bahreïn et dans d’autres pays arabes.

Cette visite semblait indiquer un nouveau geste de réchauffement des liens entre Israël et le régime de Manama à Bahreïn, qui, selon de multiples rapports publiés ces dernières années, sont sur une voie de normalisation.

Bahreïn, proche allié de l’Arabie saoudite, a également offert son soutien à l’armée israélienne.

En réaction aux frappes israéliennes contre la Syrie, le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Cheikh Khaled ben Ahmed al-Khalifa, avait affirmé sur Twitter qu’Israël avait « le droit de se défendre ».

Source: Avec PressTV