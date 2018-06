Le Premier ministre israélien a annoncé que Tel-Aviv avait reçu l’assurance que les États-Unis protégeraient les Israéliens vivant dans les environs de Gaza.

Benyamin Netanyahu a déclaré lors de la réunion hebdomadaire de son cabinet qu’« Israël a obtenu la confirmation absolue que les États-Unis protégeraient les Israéliens vivant dans les alentours de Gaza », selon le site d’informations iranien Fars News.

Lors d’une rencontre avec Jared Kushner, principal conseiller et gendre de Donald Trump, et Jason Greenblatt, émissaire du président pour le Proche-Orient, Netanyahu a discuté de la situation à Gaza et des moyens d’y régler les problèmes humanitaires sans pour autant renforcer le pouvoir du Hamas.

L’ouest de la bande de Gaza est depuis le 30 mars dernier le théâtre d’une série de manifestations pacifiques de Palestiniens, qui réclament le droit de retour des réfugiés sur leur terre natale. L’armée israélienne a répondu à leur appel avec des tirs de balles réelles, des gaz lacrymogènes et des bombes fumigènes. Au moins 131 Palestiniens ont été tués, dont 15 enfants de moins de 18 ans et une femme. 14 000 autres personnes ont été blessées.

Erekat fustige les propos de Kushner

Kuchner et Greenblatt sont arrivés à Tel-Aviv vendredi, au terme d’une tournée régionale en Jordanie, en Égypte, au Qatar et en Arabie saoudite. Ils se sont entretenus avec le Premier ministre israélien pendant quatre longues heures.

Jared Kushner a déclaré au journal palestinien Al-Quds que si le chef de l’Autorité autonome palestinienne Mahmoud Abbas le voulait, il discuterait avec lui. Sinon, le deal du siècle entrera en vigueur même sans son approbation.

« La Palestine et les droits des Palestiniens ne sont pas à vendre », a fustigé dimanche Saeb Erekat, négociateur en chef palestinien et secrétaire général de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), en référence aux propos de Kushner.

Suite à ces déclarations, Saeb Erekat a estimé que M. Kushner était « le représentant d’une politique qui contraint plutôt que négocie ».

L’interview de M. Kushner « illustre une nouvelle fois le refus américain de parler concrètement, de mentionner les droits des Palestiniens ou de l’Etat palestinien », a déclaré le responsable palestinien, accusant le gendre de Donald Trump de « tentative de faire avancer un plan qui renforce la mainmise coloniale d’Israël sur les terres et les vies palestiniennes ».

Gel de l’aide US à l’AP

Toutefois, les relations entre les dirigeants palestiniens et Washington semblent n’avoir jamais été aussi exécrables, si bien que les États-Unis ont discrètement gelé leur aide à l’Autorité palestinienne, ont affirmé plusieurs sources à la chaine de télévision israélienne i24.

« Nous croyons savoir que le financement américain en Cisjordanie et à Gaza est gelé en attente d’une révision administrative », a déclaré un collaborateur du Comité des relations internationales du Sénat à i24NEWS.

Par ailleurs, peu avant son arrivée dans la région, M. Greenblatt, avait appelé à l’éviction de Saeb Erekat – dans un éditorial publié dans Haaretz intitulé « Les Palestiniens méritent tellement mieux que Saeb Erekat » – qu’il accuse d’une rhétorique n’ayant eu pour effet que d’exacerber le conflit israélo-palestinien et d’entraver les progrès vers un processus de paix.

Les drones israéliens attaquent des jeunes Palestiniens

Par ailleurs à Gaza, de jeunes Palestiniens ont été la cible d’au moins deux missiles tirés par des drones israéliens à l’est du camp de réfugiés d’al-Bureij, dans le centre de l’enclave palestinienne.

« Les jeunes Palestiniens étaient en train de lancer des cerfs-volants incendiaires en direction des territoires occupés de l’autre côté de la frontière lorsque les militaires israéliens ont tiré sur eux des missiles », a rapporté l’agence de presse palestinienne Maan, citée par PressTV.

Quelques minutes plus tôt, une tour d’observation de la Résistance palestinienne à l’est de ce camp de réfugiés a été attaquée par l’artillerie de l’armée d’occupation sans faire de victimes.

Le régime israélien a annoncé ce dimanche 24 juin que les cerfs-volants incendiaires avaient provoqué 11 incendies dans les territoires occupés à la frontière est de la bande de Gaza.

Source: Médias