Les analystes américains ont délibérément ignoré l’image de nombreux partisans du président sortant Donald Trump qui hissaient le drapeau israélien, lors de l’assaut du Capitole.

Le black-out imposé par les médias US sur ce sujet n’était pas surprenant, craignant ainsi les réactions négatives à cette participation, après que ces émeutes aient été fermement rejetés de la part des législateurs et des Américains en général.

Cependant, l’écrivain Philip Weiss a souligné dans un article qu’il a publié sur le site de Mondoweiss que le fait de brandir le drapeau israélien lors des violences autour du Congrès confirme l’alliance entre les groupes d’extrême droite américains et l’entité israélienne, qui est basée sur le racisme et de nombreuses idées extrémistes.

M.Weiss a noté : bien que les groupes extrémistes américains de droite détestent clairement les juifs, mais ils aiment»Israël.

Ces groupes admirent l’entité d’occupation israélienne vu qu’elle constitue un modèle d’État de «suprématie raciale». De plus, ils se partagent les opinions contre l’islam et les musulmans et l’animosité contre les Arabes en particulier.

En fait, Weiss a franchement déclaré que de nombreux groupes américains d’extrême droite soutiennent ‘Israël’ parce qu’ils veulent simplement contenir les Juifs dans leur soi-disant entité loin des États-Unis.

Weiss a également noté que hisser le drapeau israélien lors de la prise d’assaut du Congrès n’est pas une coïncidence, car Israël partage avec ces barbares le principe de la supériorité raciale.

Il convient de rappeler que des manifestants ont pénétré, le 6 janvier, dans les deux chambres ainsi que dans la rotonde du Capitole, où du gaz lacrymogène a été utilisé.

Le président sortant, qui refusait de concéder sa défaite, avait appelé ses partisans à défiler à Washington. 4 personnes ont été tués suite à cet assaut.

Source: Traduit à partir d'AlQuds al-Arabi