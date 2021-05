Les médias israéliens dévoilent » un aveu israélien du manque de renseignements à Gaza » et indiquent que » le Premier ministre n’aspirent plus confiance, le pire est une perte de confiance dans ce que dit l’establishment sécuritaire israélien ».

Le correspondant militaire de Canal 13 , Or Heller, a déclaré qu ‘ »il y a un nombre record de tirs de missiles depuis Gaza, soit 4 360 missiles tirés » par la résistance palestinienne.

Or Heller a ajouté que « la résistance palestinienne, pendant les 51 jours de l’opération Hard Cliff en 2014, a tiré 4 600 missiles et obus de mortier, contre 4 360 en seulement 11 jours, c’est un nombre record de missiles ».

Or Heller a souligné: « Les officiers supérieurs de l’armée israélienne ont admis qu’ils n’avaient pas bien traité la question des missiles, bien que l’objectif central était de trouver leurs sites de lancement et de détruire leurs stocks, mais finalement il n’y avait pas suffisamment d’informations sur les missiles chez les services de sécurité. »

Canal 13 a rapporté « un aveu israélien reconnait le manque d’informations du renseignement israélien sur les missiles du Hamas et c’est sans aucun doute un échec de plus à y faire face ».

De son côté, l’ancien vice-président du Conseil national de sécurité, Eran Etzion, a commenté l’échec d ‘ »Israël » dans l’opération militaire contre Gaza, et a déclaré que « l’Iran et le Hezbollah voient qu’un petite organisation dans la bande de Gaza, avec une aide étrangère presque nulle, sans puissance aérienne, est restée, pendant 12 jours, sous le feu continu, mais armée d’une force balistique sans précédent. »

Interrogé sur le timing du retrait d’ « Israël » de la bataille, Ezion a répondu : » elle est sortie sous un très mauvais jour, et elle est en train de perdre. Nous sommes entrés dans cette guerre pour des raisons illogiques « , soulignant que » la méfiance prévaut à l’égard de tout ce ce que dit le Premier ministre, et le pire c’est une perte de confiance dans ce que dit l’establishment sécuritaire israélien. »

Etzion a poursuivi: « Dans le jeu stratégique, Yahya Sinwar est fatigué d’être le président de la ville de Gaza , il voulait être le chef du peuple palestinien et le maire d’al-Qods , afin d’unir Gaza à al-Qods et Gaza avec la Cisjordanie, et nous causer des problèmes à l’intérieur d’Israël. »

Pour sa part, le major général de réserve Amos Yadlin, chef de l’Institut de recherche sur la sécurité nationale, a déclaré dans une interview accordée aux médias israéliens: « Le cessez-le-feu aurait du se faire fonction du pourcentage de réalisation des objectifs de l’armée israélienne. Nous avons assisté à une conférence de presse du premier ministre durant laquelle ila prétendu que nous avons réalisé tous nos objectifs et que le Hamas a subi un sévère revers ».

Il a poursuivi: « Il y a un sentiment d’amertume parmi les Israéliens parce qu’on n’a pas réalisé une victoire sur le Hamas ».

Il convient de noter que les experts et commentateurs israéliens ont critiqué le gouvernement d’occupation israélien et son premier ministre, Benjamin Netanyahu, pour la manière dont le cessez-le-feu a été executé et comment il a été annoncé.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen