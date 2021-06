Les forces de Sanaa ont abattu un drone d’espionnage américain dans le gouvernorat de Ma’rib, situé au nord-ouest de la capitale yéménite.

Selon le porte-parole des forces yéménites le général Yahia Sarii, le drone de type Scan Eagle a été abattu au moyen d’un missile sol-air.

Il effectuait des activités hostiles dans la région al-Mochajaa, dans le district Sarwah de cette province, a-t-il écrit sur sa page Twitter, sans plus de précision. Et de souligner que les images prises de son interception seront diffusées ultérieurement.

La bataille fait rage dans ce district proche de la ville de Ma’rib, entre les forces du gouvernement de Sanaa, dirigée par l’organisation houthie Ansarullah et les forces du président démissionnaire contesté Abed Rabbo Mansour Hadi, soutenues par la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite depuis 2015. Durant ces dernières heures, l’aviation saoudienne a lancé 5 raids contre ce district et deux raids contre celui de Majzar, situé à l’ouest du gouvernorat et riche en hydrocarbures.

Il est question d’une cinquantaine de tués parmi les forces de Hadi et celles de Sanaa à Sarwah.

Selon la BBC, 16 militaires yéménites dont 6 officiers des troupes de Hadi ont péri.

Le samedi 19 juin, le général Sarii avait rendu compte d’un énième raid contre la base du roi Khaled, à Khamis-Machit, au sud-ouest de l’Arabie saoudite, via un drone piégé de type Qasef 2K.

Pour sa part Riad avait annoncé avoir abattu 17 drones tirés par les houthis contre des régions saoudiennes du sud du royaume.

Depuis plusieurs mois, les forces de Sanaa tentent de conquérir le gouvernorat de Ma’rib en raison de son importance stratégique.

Source: Divers