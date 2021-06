Le sort de l’accord international sur le nucléaire iranien ne dépend pas d’une décision iranienne mais de la réponse que Paris et Washington apporteront aux exigences de Téhéran, a déclaré vendredi 25 juin le porte-parole de la diplomatie iranienne.

«Ce sont les parties adverses qui doivent prendre leur décision», a déclaré Saïd Khatibzadeh dans un communiqué publié en réponse aux propos tenus plus tôt à Paris par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et son homologue américain Anthony Blinken appelant Téhéran à prendre des décisions «difficiles» sans plus tarder pour permettre de sauver cet accord.

«La République islamique n’a jamais quitté» l’accord, et ce sont «les Etats-Unis qui doivent prendre eux-mêmes la décision d’y revenir et de lever les sanctions illégales» américaines contre l’Iran, a rétorqué Saïd Khatibzadeh.

«Notre position n’a pas changé depuis le début des discussions de Vienne. Nous exigeons la levée des sanctions américaines», a-t-il ajouté, rappelant que l’Iran voulait s’assurer que ces sanctions seraient effectivement levées avant de revenir pour sa part à ses engagements.

Conclu à Vienne en 2015, l’accord sur le nucléaire iranien offre à Téhéran un allègement des sanctions occidentales et onusiennes en échange de son engagement à ne jamais se doter de l’arme atomique.

Mais cet accord a été torpillé en 2018 par la décision de l’ex-président américain Donald Trump de s’en retirer et de rétablir les sanctions américaines. En riposte, l’Iran a renoncé à la plupart de ses engagements réduisant ses activités nucléaires.

Source: Avec AFP