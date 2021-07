Une source proche de la Maison Blanche a révélé au journal Israel Hayom que les déclarations de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, dans lesquelles il critique la politique de l’administration américaine du président Joe Biden envers l’Iran, « insultent » l’administration américaine et le Parti démocrate.

Lors de son intervention mercredi 14 juillet à la Knesset, Netanyahu s’est opposé à la politique « sans surprises » annoncée par le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid et a appelé le gouvernement à s’opposer publiquement à l’intention de l’administration américaine de revenir à l’accord nucléaire avec l’Iran.

En réponse à une demande d’Israel Hayom, le responsable américain a affirmé que « les propos de Netanyahu nuisent aux relations entre les États-Unis et Israël, et montrent une image erronée, comme si l’administration Biden et le Parti démocrate abandonnaient Israël et ne s’engageaient pas envers ses sécurité ».

Selon le même responsable, « le président Biden mène au sein du Parti démocrate une ligne d’engagement claire envers Israël et sa sécurité », notant que « son approche renforce le soutien bipartite dont Israël a besoin, mais les propos de Netanyahu donnent l’impression que l’administration actuelle ne se soucie pas d’Israël. » d’après lui, ces mots et cette impression affaiblissent l’engagement du Parti démocrate envers ‘Israël’.

Cette position intervient à un moment où l’establishment sécuritaire a accusé Netanyahu, lorsqu’il était Premier ministre, qu’il « n’avait rien fait sur la disposition d’Israël de répondre en cas d’échec des négociations nucléaires avec l’Iran ».

Des médias israéliens aussi ont critiqué la politique de Netanyahu sur l’Iran, la qualifiant de « grand échec ». Ainsi que sa politique durant les élections présidentielles américaines en 2020.

« L’ingérence brutale de Netanyahu en soutenant les républicains a poussé les législateurs démocrates, qui n’étaient pas loin de lui ni de l’AIPAC, à s’aligner sur Obama ».

