Il a fallu de longues heures à l’armée d’occupation israélienne pour retrouver deux africains qui étaient entrés dans la nuit de mercredi depuis le Liban jusqu’à al-Jalil (Galilée), au nord de la Palestine occupée.

La recherche des deux hommes a aussi nécessité une importante mobilisation militaire et l’état d’alerte.

Fusées éclairantes, hélicoptères, fermeture de plusieurs routes entre la base militaire de Piranit et la colonie Sasa, et celles entre les ruines archéologiques de Baram et la colonie Baram, selon les médias israéliens.

De même, les habitants de la région ont été invités à rester chez eux, ont-ils rapporté, avant de signaler dans la matinée que l’armée les a arrêtés, indiquant qu’ils étaient très probablement des immigrés. « Les forces israéliennes ont arrêté les deux personnes qui ont traversé la frontière avec le Liban pour entrer en Israël, et ce sont apparemment des Soudanais, qui sont entrés dans le but de trouver du travail », ont précisé ces médias.

Le correspondant militaire israélien du journal conservateur israélien Makor Rishon a commenté cet évènement.

« L’armée israélienne a pris plusieurs heures pour retrouver deux infiltrés africains depuis le Liban. Combien de temps leur faudrait-il pour retrouver un commando spécial entrainé du Hezbollah ? », s’est-il interrogé.

Source: Médias