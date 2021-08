Les médias israéliens continuent d’étudier la frappe infligée par la résistance islamique au Liban sur les sites d’occupation située à proximité des hameaux de Chebaa, rapportant que « l’adoption par le Hezbollah de sa responsabilité est plus retentissante que l’acte lui-même ».

Le journal israélien Haaretz a estimé que « le tir de roquettes depuis le Liban ce matin était exceptionnel par son ampleur, notant que « l’adoption par le Hezbollah de sa responsabilité est plus retentissante que l’acte lui-même ».

Le journal israélien a souligné que « les Israéliens, comme leurs dirigeants, ne veulent pas la guerre ».

La chaîne 12 israélienne a également commenté les tirs de roquettes depuis le Liban soulignant: « Soit Israël se trompe quand il affirme que le Hezbollah est dissuadé, soit il adopte la position de l’autruche en pretendant que c’est rien ».

Le commentateur politique de la chaîne, Amit Segel, a déclaré : « Le Premier ministre Bennett a dit précédemment que la riposte du Hezbollah est un prétexte pour la guerre, et je ne veux pas ouvrir une guerre, mais nous ne devons pas nous enfouir la tête dans la boue et nous convaincre que ce n’est qu’une goutte. »

Plus tôt dans la journée, les médias israéliens ont révélé que « les estimations du renseignement de l’armée israélienne étaientt que le Hezbollah ne répondrait pas aux frappes israéliennes ».

Selon les médias israéliens, « il s’est avéré que l’évaluation du renseignement était erronée et sa lecture était incorrecte concernant l’autre partie », considérant que « stratégiquement, les tirs de roquettes du Hezbollah sont un développement dangereux pour Israël « .

Dans le même temps, Yoni Ben-Menahem, un expert des affaires arabes, a écrit dans un tweet sur Twitter : « encore une fois les renseignements israéliens ont été surpris par la riposte du Hezbollah tout comme il a été surpris par la riposte des organisations palestiniennes , accusant Yahya Sinwar. Vous vous souvenez? ».

Yoni Ben-Menahem a ajouté que « la dissuasion s’est érodée et la situation nécessite une réponse sévère contre le Hezbollah et l’Iran, mais jamais rien ne se passe et on attend le Conseil de sécurité… Quel dommage ! »

Source: Traduit d'AlMayadeen