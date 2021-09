Suite à la visite du directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique à Téhéran , le chef de l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran a affirmé que « le programme nucléaire iranien est transparent et Téhéran s’est engagé à respecter la loi sur les mesures stratégiques pour lever les sanctions. »

Le chef de l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran, Mohammad Eslami, a déclaré avoir soumis au parlement iranien un rapport sur la visite du directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, en visite à Téhéran, et sur les explications qu’il lui a fourni sur les activités pacifiques nucléaires de l’Iran ».

Il a poursuivi : « Les ennemis de l’Iran s’opposent à notre développement, et l’Occident aurait dû fournir une aide à l’Iran conformément à l’accord nucléaire, mais il ne l’a pas respecté ».

M.Eslami a souligné que « tout ce que l’Iran a réalisé dans le domaine des activités nucléaires est basé sur la recherche et le développement internes, et personne ne peut l’arrêter ».

Et d’ajouter : « nos activités nucléaires sont soumises aux règles de l’Agence internationale de l’énergie atomique, et l’accord de garanties et des caméras de surveillance de l’Agence qui doivent s’installer dans nos sites s’inscrivent dans le cadre de la poursuite de la surveillance des activités nucléaires comme c’est le cas comme dans diverses parties du monde, toutefois ses caméras n’ont pas été installées tout simplement parce que les autres parties ne sont pas engagées dans leurs obligations vis-à-vis de l’accord ».

Il a expliqué que « certaines caméras ont été sabotées dans le cadre des récentes opérations de sabotage terroriste, qui ont provoqué la publication de deux rapports très stricts contre l’Iran », notant que « afin de lever l’ambiguïté et travailler dans la transparence, nous avons tenu une réunion avec Grossi pour établir le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. »

M.Eslami a expliqué que Téhéran « ne respectera pas ses engagements dans l’accord nucléaire violant la loi sur les mesures stratégiques pour lever les sanctions émise par le Conseil de la Choura ».

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a révelé il y a deux jours que « Grossi retournera à Téhéran après une réunion avec des responsables de l’agence », notant que « sa visite à Téhéran a été un succès, au cours de laquelle il a été décidé la poursuite de la coopération entre l’Iran et l’agence au niveau technique et autres niveaux sans l’ingérence des autres. »

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen