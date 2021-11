Le Hezbollah a « condamné l’attaque perfide qui a visé la résidence du Premier ministre irakien, Moustafa Al-Kazemi, et l’a félicité pour sa vie sauve et celle de ceux qui l’accompagnent », et « a appellé à une enquête approfondie et décisive pour découvrir les circonstances de cette attaque, ses commanditaires, et ses objectifs inquiétants. »

Dans un communiqué, le Hezbollah a appelé « à déployer tous les efforts nécessaires pour empêcher la sédition, maintenir la sécurité et la stabilité, et régler les différends politiques avec sagesse, dialogue, patience, communication et une ferme détermination pour trouver des solutions pacifiques et couper la route à quiconque qui cherche à détruire l’Irak de l’intérieur pour servir les projets des ennemis. »

Le communiqué conclue : « Que Dieu protège le grand Irak et son peuple ».

Source: Al-Manar