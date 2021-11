Au Yémen, les forces de Sanaa ont pris le contrôle des montagnes qui donnent accès à la ville de Ma’rib.

Après avoir parcouru les espaces ouverts et les terrains à fort relief, les forces de l’armée et les combattants des Comités populaires du Yémen sont finalement arrivés à la banlieue-sud de la ville de Ma’rib, chef-lieu de la province éponyme.

Malgré la couverture aérienne fournie par les avions de chasse de la coalition d’agression saoudienne, les mercenaires à la solde de Mansour Hadi (pro-saoudiens) n’ont pas pu résister aux percées des forces de Sanaa.

C’est ainsi que les forces de Sanaa ont réussi à étendre le conflit jusqu’au district d’al-Wadi, où réside la tribu d’Obeïdeh, qui est le dernier bastion des mercenaires du gouvernement démissionnaire.

Dans ce droit fil, une source militaire yéménite a confié au quotidien libanais al-Akhbar que les forces de Sanaa avaient récupéré, cette semaine, les montagnes d’al-Dhabal et qu’elles avaient mis fin à la domination des mercenaires de Hadi sur al-Balaq al-Awsat.

La reprise des montagnes d’al-Dhabal permet aux forces de Sanaa d’avoir à leur portée de tir d’importantes localités au sud-est de Ma’rib.

Cinq kilomètres après les montagnes d’al-Dhabal se trouvent un point d’accès à la ville de Ma’rib.

La semaine en cours, l’armée et les forces populaires d’Ansarullah ont publié des images du retrait des mercenaires de la coalition saoudienne des montagnes du district d’al-Joubeh, à Ma’rib.

Les images montraient également que les forces de Sanaa dominaient les positions situées dans le nord d’al-Joubeh.

Le mercredi 17 novembre, des sources sur place ont déclaré à la chaîne de télévision libanaise al-Mayadeen que les forces de Sanaa avaient pris le contrôle des localités de Chaqa May et d’Araq May, au sud de Ma’rib.

Le site d’information Al-Jadeed Press a confirmé la nouvelle, ajoutant que les renforts saoudiens, qui avaient été acheminés vers les régions montagnardes d’al-Balaq, depuis Dhahran, avaient subi un échec cuisant.

« Les forces de Sanaa ont asséné des coups durs aux mercenaires de la coalition d’agression saoudienne, au cours de la bataille de Chaqa May et d’Araq May, et elles sont finalement arrivées à prendre le contrôle de vastes superficies autour du barrage de Maarib », a rapporté Al-Jadeed Press.

Et d’ajouter : « L’armée et les Comités populaires dominent les montagnes et les zones voisines d’al-Faladj et ils sont aussi sur le point de prendre le contrôle d’al-Faladj. »

Les forces de l’Arabie saoudite ont évacué, mardi 16 novembre, la base militaire d’al-Khaladiya, située dans la province de Hadramaout, à l’est du Yémen.

Jeudi dernier, un grand nombre de supplétifs de la coalition saoudo-émiratie se sont brusquement retirés des dizaines de positions dans le sud et dans l’est de la province de Hodeïda (ouest) « pour aller s’installer dans la ville d’al-Mocha, à l’ouest de la province de Taëz ».

Selon certains médias, « ce retrait soudain pourrait avoir pour objectif de prêter main-forte aux mercenaires du gouvernement démissionnaire et au parti d’al-Islah à Ma’rib ».

Source: Avec PressTV