Joe Biden a affirmé lundi que le gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne prendrait fin si le Kremlin choisissait de lancer une nouvelle invasion militaire de l’Ukraine.

Alors que le Président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les Occidentaux à ne pas semer la « panique » autour des tensions avec la Russie, accusée de préparer une invasion de son pays, Joe Biden menace de stopper le gazoduc Nord Stream 2.

« Si la Russie envahit, c’est-à-dire si des chars ou des troupes franchissent à nouveau la frontière de l’Ukraine, alors il n’y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Scholz. « Je vous promets que nous serons en mesure de le faire », a-t-il souligné.

Le chef de l’exécutif US ne s’est pas attardé sur la teneur de ses conversations avec M. Scholz au sujet du gazoduc.

De son côté, M. Scholz a insisté sur le fait qu’il n’y a pas de divergence entre les États-Unis, l’Allemagne et d’autres partenaires européens, mais a refusé d’aborder directement le projet de pipeline, qui a été une source de tensions entre Washington et Berlin. « Nous avons tout préparé intensivement pour être prêts à appliquer les sanctions nécessaires en cas d’agression militaire contre l’Ukraine », a affirmé le chancelier.

« Nous serons unis. Nous agirons ensemble et nous prendrons toutes les mesures nécessaires et toutes les mesures nécessaires seront prises par nous ensemble », a-t-il souligné.

Peu avant la rencontre entre Biden-Scholz à la Maison Blanche, des responsables américains ont indiqué que les deux dirigeants passeraient la majeure partie de leur temps ensemble à discuter de la question de l’Ukraine, notamment d’un « solide train de sanctions » en préparation pour punir Moscou en cas d’invasion.

« Si la Russie envahit l’Ukraine, d’une manière ou d’une autre, Nord Stream 2 n’avancera pas », a notamment déclaré le Conseiller américain à la Sécurité nationale Jake Sullivan. « Et la Russie le comprend. Nous sommes coordonnés avec nos alliés à ce sujet et ce sera la réalité si la Russie choisit d’aller de l’avant”, a-t-il prévenu.

L’administration Biden a levé les sanctions sur le gazoduc l’année dernière dans le cadre d’un effort pour reconstruire ses liens avec l’Allemagne. Auparavant, les États-Unis avaient évoqué le projet de loi prévoyant des sanctions contre la Russie et son Président en cas d’escalade des tensions autour de l’Ukraine. Ce texte a été rédigé par un groupe de sénateurs dirigé par Robert Menendez. Entre autres, le document porte sur la possibilité de sanctionner Vladimir Poutine, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

