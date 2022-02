Au Donbass, de nouvelles localités et une usine ont subi des tirs des forces de Kiev la nuit du 19 au 20 février. Au moins 204 obus de calibres interdits ont été tirés en une seule nuit après une journée de pilonnages intenses. À la suite d’attaques des forces ukrainiennes, les autorités de Lougansk font état de victimes parmi les civils.

Depuis trois jours, la situation reste tendue sur la ligne de contact au Donbass et les évacuations se poursuivent. Les tirs sur le village de Pionerskoïe dans la république autoproclamée de Lougansk (RPL) ont fait des victimes parmi les civils dans la nuit du 19 au 20 février, a fait savoir la milice populaire.

Deux localités et une usine ont également été pilonnées en république autoproclamée de Donetsk (RPD) avec des armes interdites par les accords de Minsk.

La ville de Dokoutchaïevsk et la commune de Spartak ont été pilonnées avec des calibres 120 mm, ainsi que l’usine de produits chimiques de Donetsk, indique le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Depuis minuit, les forces de Kiev ont tiré 204 obus de calibres 120 et 122 mm.

La situation dégénère

Les tensions s’exacerbent dans la région depuis le 17 février, comme le constatent les observateurs de l’OSCE. En raison du risque d’une action militaire de grande envergure, les autorités des deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk ont décrété l’évacuation de la population vers la Russie, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées, et la mobilisation générale des hommes de 18 à 55 ans.

Donetsk a également déclaré avoir obtenu un plan stratégique détaillé d’une attaque de Kiev (que celui-ci nie par ailleurs) qui prévoit d’atteindre la frontière russe par le territoire du Donbass en deux jours, tout en détruisant les installations militaires et civiles.

Emmanuel Macron prévoit de s’entretenir ce 20 février avec Vladimir Poutine au sujet des tensions, deux semaines après leur rencontre à Moscou. Selon l’AFP, le Président français cherche à éviter une supposée invasion russe de l’Ukraine, ce alors que la Russie a écarté cette hypothèse à d’innombrables reprises.

Source: Sputnik