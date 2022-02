La Russie a promis mercredi 23 février une riposte « forte » et « douloureuse » aux sanctions annoncées par Washington après la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes d’Ukraine.

« Il ne doit pas y avoir de doute: il y aura une riposte forte aux sanctions, pas forcément symétrique, mais bien calculée et douloureuse pour la partie américaine », a assuré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Russie a par ailleurs commencé mercredi l’évacuation de son personnel diplomatique d’Ukraine. Le porte-parole de l’ambassade russe à Kiev, Denis Golenko, a répondu par l’affirmative à l’AFP quant à savoir si l’évacuation était en cours.

Le drapeau russe ne flottait plus sur le toit de la représentation russe dans la capitale ukrainienne et plusieurs personnes en sortaient avec des valises, selon l’AFP. M. Golenko a fait valoir que plusieurs ambassades occidentales ont elles aussi évacué une partie de leur personnel diplomatique et que Moscou a décidé de faire de même « temporairement ».

La Russie avait annoncé le mardi 22 février son intention d’évacuer ses diplomates d’Ukraine, accusant les autorités locales de ne pas faire le nécessaire pour garantir leur sécurité. Cette décision intervient après que le Parlement russe a autorisé le président Vladimir Poutine à déployer des soldats russes dans les régions séparatistes de Donetsk et Lougansk dans l’est de l’Ukraine.

Kiev et les Occidentaux accusent Moscou d’avoir massé 150.000 soldats aux frontières de ce pays. Ces dernières semaines, plusieurs pays occidentaux ont procédé à l’évacuation des familles de leurs diplomates en Ukraine ou déplacé leur ambassade de Kiev à Lviv (ouest), ville jugée plus sûre en cas d’attaque russe.

État d’urgence et réservistes

En Ukraine, le Conseil de sécurité a demandé ce mercredi d’instaurer un état d’urgence dans le pays sur fond de craintes d’une imminente invasion russe.

De même l’armée a lancé la mobilisation des réservistes et demandé à ses ressortissants de quitter la Russie au plus vite.

« La mobilisation concernera les réservistes âgés de 18 à 60 ans », officiers et militaires de rangs de la réserve opérationnelle appelés à rejoindre leur unité d’origine si besoin, ont annoncé les forces terrestres ukrainiennes sur Facebook.

